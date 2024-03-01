管碧玲遭國台辦批冷血　陳建仁力挺：必要時要驅離侵入的船隻

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

大陸漁船在金廈海域非法越界，導致漁船翻覆釀2死意外，風波延燒至今，海委會主委管碧玲遭大陸國台辦批「極為冷血、為人不齒」。對此，行政院長陳建仁力挺管碧玲，昨在行政院會中表示，海委會管主委最近受了一些委曲，「可是我們全力支持我們海委會、海巡署對於海域的保衛所做的捍衛，必要時我們一定得驅離這個侵入的船隻」，並對管碧玲及海巡署同仁在海上執法的用心及辛勞，表示感謝及肯定之意。

陳建仁29日在院會中力挺管碧玲，強調金門事件發生以後，海委會、陸委會全力對外界做說明，捍衛漁民的權利以及保障海域的安全，而且在這個事件發生時，也在第一時間就讓各界瞭解這種狀況，「我要特別感謝我們海委會管主委的辛勞」。

陳建仁說，管碧玲主委帶領整個海巡署做很多的溝通協調，最近她受到了一些委屈，「可是我們全力支持我們海委會、海巡署對於海域的保衛所做的捍衛，必要時我們一定得驅離這個侵入的船隻」，這要特別再一次謝謝管主委的努力，還有她的卓越領導整個海巡署來因應這事件。

陳建仁表示，關於這一件事情，要再一次感謝海巡署的同仁，在海上執法的用心，以及對整個事件的說明更加的明確，「大家都很辛苦，繼續來維護漁民權益跟保障我們的海域的安全」。

另外，陳建仁也請法務部加速偵辦、釐清相關責任，也請陸委會協助海委會來進行相關的溝通，在這一段期間跨部會之間的合作相當的好，要特別感謝大家的努力。他說，面臨到認知作戰的困擾時，更要就事論事，以事實來作相對的論證。

陳建仁在1日受訪時也說，海巡人員是依國際慣例、也按照台灣的法律依法執法，很遺憾看到中國政府扭曲汙衊海巡人員在執法上所做的努力。另外，也看到夏副主席應和這樣的一個說法，令人感到不解，「而且也覺得這樣的一個唱和，對於我們海巡人員的執法相當地不公平，我也在這裡覺得這件事確實是夏副主席的講法並不適宜」。

陳建仁呼籲，兩岸為了要健康有序的交流，應該秉持務實的方法來處理這個案件，不要刻意地抹黑、謾罵，甚至汙衊海巡人員依法執法的決心，也希望兩岸持續以務實的態度來處理這個事件，來確實保障兩岸人民的權益。