藍委稱質詢「看守內閣」白費口舌　陳建仁無奈：那您今天是浪費時間

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新科國民黨立委翁曉玲今（1日）首次上台質詢，她強調，行政院長陳建仁現在是看守內閣，不該繼續推動重大法案，「我們是新國會、立委是新民意產生，你接下來如果不是行政院長，我豈不是白費口舌？」陳建仁則回應，現在內閣依然要做事，並非不能推動重大政策法案，若是如此，這是失職的內閣，「照您這樣的說法，部會跟院長回答的都不算數，您今天是在浪費時間。」

陳建仁今率部會閣員至立院備詢，翁曉玲質詢開頭先約法三章，要求行政官員只在立委詢問時回答，「有請你回答再麻煩你答詢，不希望發生搶話場景，若在場部會首長違反，請主席制止。她詢問，選後至賴清德520上任前，陳建仁內閣扮演什麼樣的角色？」

陳建仁回應，內閣始終如一，做福國利民的事情，從現在到520，整個內閣團隊還是以為國為民的心情，做好所有內閣、各部會應該做的事情。

翁曉玲批評，院長誤會現在所扮演的角色，陳建仁內閣應該是看守內閣、看守政府，這不是法律規定，而是憲政常識，現在就是看守內閣，到底該做些什麼？在西方先進民主國家，就是新政府上任前的臨時政府組織，主要功能就是維持一般性政府職能，不適合做一些人事任命跟推動重大政策。

陳建仁邊聽邊搖頭，他回應請問哪一條法律有寫看守政府呢？陳指出，委員剛才講的自己並不同意，實際上，現在內閣依然要做事，並非不能推動重大政策法案，若是如此，這是失職的內閣。翁曉玲則打斷表示，新政府上台前，所有民主國家這個階段就叫看守政府，院長不適合做重大政策推動，行政院所做的決定，基於責任政治，難道要讓新院長承擔嗎？

陳建仁聽到問句想要回應時，不斷被翁曉玲打斷「我沒有要你回答」，陳只能搖頭苦笑，翁強調，若繼續推動這些重大法案，會讓老百姓認為，陳建仁是不是要利用剩餘價值，去完成未完成的事，或是所謂「福國利民」政策，「你是即將卸任總統任命，而非新總統任命，除非你已經跟賴總統取得默契，您不了解民主憲政真諦，看守政府不適合做任何重要政策。」

翁曉玲強調，幾個重要政策都不適合在看守內閣時期提出，包含禁止組團到大陸旅遊、勞動部剛簽署的台印勞工合作備忘錄、推動2025至2028年地方創生計畫、電子簽章法、不在籍公民投票等等，這些法案並非完全沒有爭議，看守內閣根本不該繼續推動，「我們是新國會、立委是新民意產生，沒有必要針對你現在推動的法案進行詢問，你接下來如果不是行政院長，我豈不是白費口舌？」

陳建仁也無奈表示，照你這樣說，部會跟院長回答的都不算數，「您今天是在浪費時間。」