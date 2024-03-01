夏立言「承諾」國台辦監督蔡政府　綠委：應基於人民信賴非中國指派

▲國民黨副主席夏立言與國台辦主任宋濤在上海和平飯店會面。（圖／記者趙禕攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席夏立言昨（29日）與國台辦主任宋濤會面，提及了金門漁船翻覆事件，他承諾，會敦促監督民進黨政府一定要妥善處理此事，盡快發掘事實，作出妥善處理。對此，綠委蘇巧慧直言，國民黨未審先判還跑去跟獨裁政府談「監督」，貽笑國際。賴瑞隆也批評，國民黨該扮演監督角色，但應是基於人民的信任、而非中國指派。

陸漁船違法進入我禁止海域，在和海巡追逐過程中翻覆，該案經兩岸多次協商至今仍無結果，國台辦28日強調，只要承認九二共識，協商大門隨時可打開。而昨國民黨副主席夏立言與國台辦主任宋濤見面，強調國民黨會堅定九二共識立場，並敦促監督民進黨政府一定要妥善處理此事，盡快發掘事實。

蘇巧慧直言，位居國民黨副主席高位的夏立言，跑去一個極權國家，聲稱會「扮演負責任在野黨的角色，監督執政黨不得做出違反民意的作為。」這真是今年最大的政治諷刺笑話，夏立言不知道中國沒有在野黨嗎？

蘇巧慧指出，面對連中國自己都在強力取締的無船名、無船舶證明、無船籍港登記的「三無船舶」，一定全力支持海巡人員依職權強力執法。但國民黨不但先惡意進行政治操作，對依法執行公務、保護國土疆域的海巡人員未審先判，現在還胳膊向外彎，跑去向中國會承諾「監督民進黨」。

蘇巧慧批評，拿台灣人的選票，領台灣人稅金補助，結果為了向中國輸誠，跟一個人民沒有辦法監督的獨裁政府談「監督」，這種民主法治觀念和國家忠誠，真是貽笑國際。

賴瑞隆表示，兩岸之間對於打擊三無船舶都是共同努力，這次發生遺憾事件，事實應儘速釐清，查明真相後，該怎麼辦就怎麼辦，兩岸應該保持冷靜靜候司法調查，並依據真相作後續處置。

賴瑞隆直言，中共這段時間刻意升高作為政治事件，還提到要透過九二共識來談，用政治凌駕事件本身，並藉此對台施壓，這都不恰當，而夏立言昨天跟宋濤見面，談到草菅人命、冷酷無情，這並非事實，也要譴責夏立言沒有站在台灣立場立即澄清。

賴瑞隆呼籲，中國面對走私、三無船舶儘速查明，不要刻意升溫成政治事件，國民黨也不該配合中國打壓台灣，應團結一致對外說明跟澄清，如果不斷刻意升溫擠壓台灣空間、要台灣接受九二共識，不會獲得台灣人支持。

至於是否比照廣大興案？賴瑞隆表示，台灣會用公正態度釐清，真相會越來越清楚，兩岸要冷靜面對事件，不該升溫成政治事件，還要先接受九二共識才能談，宋濤用草菅人命的強力指控都是政治操作，台灣政府怎麼會刻意指示海巡有什麼作為，國民黨該扮演監督角色，但應該基於人民的信任、而非中國指派。