斗六高中吳宙轅學測59級分享高分秘訣　超簡單4字：早睡早起！

▲吳宙轅個性活潑，喜歡討論、辯證，受訪時靦腆地分享讀書秘訣「早睡早起」。（圖／斗六高中提供）



記者蔡佩旻／雲林報導

113學年度大學學科能力測驗成績今（27）日公布，雲林斗六高中最高級分為吳宙轅59級分，開朗的吳宙轅個性活潑，喜歡討論、辯證，受訪時靦腆地分享讀書秘訣，就是「早睡早起」，吳宙轅說平均在每晚10時就寢，早上7時到校讀書，有買麥克風在家唱歌紓解課業壓力，第一志願則是台大法律系。

斗六高中表示，整體成績相較去年上升，國英數A自總分達前標45級分以上學生大幅成長近60%，其中總分達50級分以上成長率100%，若以國英數A社、國英數B社分開來看，總級分達前標50級分以上，均成長1成。

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女學生吳宙轅考出59級分佳績，分享讀書的秘訣就是「早睡」，平常晚上10時就睡覺，早上7時到校讀書，就連學測前最晚也10點半就寢，喜歡與同學討論並透過討論解決學習上的疑惑，平時以唱歌紓解壓力，自己買了麥克風在家唱歌，因為從小接觸辯論，所以第一志願是台大法律系，家人也支持她的選擇。

斗六高中強調，學校教務處、圖書館、課諮師在寒假期間即開始學習歷程自述輔導，提供同學寫作學習歷程自述及多元綜整心得的協助與引導；輔導室已安排依各領域安排多場面試演練、校內教師全力協助面試個別模擬時程表，全力助攻學生適性發展、申請錄取理想的校系。