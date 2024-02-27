薇閣高中首位「超級女狀元」！杜庭宜6科大滿貫　全校9人滿級分

▲薇閣高中有9名學生奪學測滿級分，其中杜庭宜（前排右4）更奪下6科大滿貫。（圖／薇閣高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

113年大學學測成績出爐，台北市私立薇閣高中有9名學生拿到滿級分，其該校高三女學生杜庭宜6科全數報考，拿下科科滿分、90級分大滿貫的佳績，是校內首位「超級女狀元」，她說，雖然是自然組學生，但也不忘社會科的學習，更能認識生活環境中的脈絡與人文思想，融合文理的學習，反而收穫更多。

薇閣高中指出，今年9名滿級分學生，包括數學資優班的白育菁、林君儒、馬品婷、余寬騏、李旻軒、施侑辰、楊承憲為國、英、數A、自然4科滿級分；社會組吳怡臻為國、英、數A、數B、社會5科滿級分。杜庭宜更拿下國文、英文、數學A、數學B、自然、社會共90分滿級分，也是校內首位拿到大滿貫的女狀元。

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杜庭宜錄取台師大化學人才培育計畫，也曾獲生物奧林匹亞特優獎，她說，要考取好成績，沒有特殊方法，就是穩扎穩打、不斷練習、累積實力，特別感謝導師徐晏緹的帶領，照著學校規劃的步調紮實學習，未來想要從事醫學領域。

杜庭宜說，雖然是自然組學生，但也不放棄對於社會科的學習，讓自己更能認識生活環境的脈絡、人文及公民意識，不刻意吸收，反而能有所收穫；而對於數理的學習，常提醒自己不要因為一時的挫敗或不理想的成績而亂了步調，尤其考前最後一次模擬考失常，透過打球、聽音樂，釋放壓力與調適心情，如願考取好成績。

滿級分生余寬騏在高一的自主學習課程，就以研究癌症的成因、病徵、治療方式等為主題進行學習。他說，自己從小就體弱多病，經常進出醫院，身體狀況多，比別人經歷更多疼痛，希望未來投入醫學領域，幫助自己也幫助別人。他也自願擔任同學各科學習上的小老師，很享受幫助別人的快樂。

另一位滿級分生施侑辰，是學校班聯會主席也連任三年班長，除了忙碌於班聯會事務外，也積極參與校外競賽活動，錄取中研院生命科學資優人才培育計畫，結合寫程式的能力，研究不同基因調控等相關問題，未來將以醫學系為目標。吳怡臻是社會組唯一的滿級分生，也曾是數理資優班學生，因對財經領域有興趣，轉考社會組。她說，財務金融是兼具理論與實作、數理與表達的領域，符合志趣。

白育菁、馬品婷、李旻軒、林君儒、楊承憲等人也把目標設定在醫學系。白育菁對於未來投入偏鄉醫療具熱忱；李旻軒對預防醫學有深刻期許；馬品婷則表示，因為家族沒有醫療背景相關的資源，讓她對醫學領域更是嚮往，相信自己會認真學習成為好醫生。他們也同時強調，在準備學測大考的過程中就是按部就班，跟著學校的規劃，就能有所助益。