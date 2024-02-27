　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

正心高中高子蕎學測滿級分！學校舞研社社長　夢想當醫師

▲雲林斗六正心高中高子蕎報考國、英、數A、自然4科每科15級分，拿到60級分滿級分佳績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六正心高中高子蕎報考國、英、數A、自然4科每科15級分，拿到60級分滿級分佳績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

113年度大學學測成績於今（27）日公布，雲林斗六正心高中高子蕎報考國、英、數A、自然4科每科15級分，拿到60級分滿級分佳績，關於如何備考高子蕎表示，學習重在持之以恆的累積，並與同學組成線上讀書會互相鼓勵學習，目標是考上醫學系當醫生。

高子蕎從國中開始就讀美術班，對自己的要求高，「精準」兩字可以用來形容她，不妄下結論是她的特質與習慣。國中的學習多元化，每一科目都認真學習，國中三年維持第一名的紀錄，三年前的國中教育會考也獲得5個A++、作文6級分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

升上高中後，她的學科表現依舊穩定，維持第一名的名次。除了學科的表現外，她也多方參與各項活動，在參與模擬聯合國活動中，展現出對國際議題的了解，高中之後仍熱愛舞蹈，擔任學校舞研社社長，主動爭取十餘次表演或參賽的機會，在全縣反毒盃舞蹈比賽中獲得第一名。在高中緊迫的生活中，她各方面的表現都很優秀，學校還特地請她與學弟妹分享時間管理方法。

今年的學測她報考國、英、數A、自然4科，每科都拿到15級分，高中以來，她數學並未補習，上課專心配合學校進度，放學後留校自習；英文則透過家教班及學校課程學習，老師們的關心與即時指導，都是提高學習效率的主因。她也和同學們組成線上讀書會，在停課期間或返家後仍能互相鼓勵學習。

她跟雙胞胎妹妹是試管嬰兒，在高中的職業訪談中，去訪問當年「安排設計」讓她們來到人世院長李茂盛，再加上她本身對生物、化學的濃厚興趣，未來以醫學系為升大學的目標，相信她未來會成為很有溫度的好醫師。

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林女駕駛遇臨檢竟跳針喊「好恐怖」　被搜出9包各式毒品

►推雲西觀光廊帶發展　張麗善拜會四湖海岸植物園

►政風美女吳安琪閃辭！正職連4年考績乙等　做直銷月薪翻13倍

►元宵遶境北港整晚放鞭炮...祖厝慘燒毀！屋主盼盡速查明原因

►元宵夜驚魂！北港木造屋突大火　不排除遶境煙火炮竹釀禍

ET快訊
交通事故統計出爐！　去年3023人死亡
「喜歡你射完的幸福表情」　2寶媽偷吃同事
快訊／時間投顧踩5大紅線挨罰120萬　老總停職1年
林襄認過年微整形　2部位更美了
快訊／20歲嫩妹抓到了！　1男逃回台灣
新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度
丟丟妹被熱油潑到！　胸部嚴重燙傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交通死亡減1.3%！降5%目標破功　交通4面向改善「拚行人地獄少7%」

咬一口雞排燙到「嘴巴腫起來」怒丟地上　他罵店家：為何沒提醒

洗澡會用香皂嗎？　一票大推2優點：不喜歡沐浴乳滑滑感

正心高中高子蕎學測滿級分！學校舞研社社長　夢想當醫師

世界級劇場紀錄片線上看！安海瑟薇《悲慘世界》訪問收錄曝光

流感單周爆11萬人就醫！創6年來最高　與新冠雙疫情入第2波高峰

薇閣高中首位「超級女狀元」！杜庭宜6科大滿貫　全校9人滿級分

馬尼拉機場地勤出包！菲律賓航空班機擦撞華航機翼　延誤9小時起飛

學測成績放榜　台南長榮中學直升菁英班超過9成可上國立大學

用AI準備入學書審資料　教授：要有自己想法「複製貼上一定抓包」

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

偷15萬元腳踏車「賤賣千元」　竊賊落網！二手車業者也慘了

交通死亡減1.3%！降5%目標破功　交通4面向改善「拚行人地獄少7%」

咬一口雞排燙到「嘴巴腫起來」怒丟地上　他罵店家：為何沒提醒

洗澡會用香皂嗎？　一票大推2優點：不喜歡沐浴乳滑滑感

正心高中高子蕎學測滿級分！學校舞研社社長　夢想當醫師

世界級劇場紀錄片線上看！安海瑟薇《悲慘世界》訪問收錄曝光

流感單周爆11萬人就醫！創6年來最高　與新冠雙疫情入第2波高峰

薇閣高中首位「超級女狀元」！杜庭宜6科大滿貫　全校9人滿級分

馬尼拉機場地勤出包！菲律賓航空班機擦撞華航機翼　延誤9小時起飛

學測成績放榜　台南長榮中學直升菁英班超過9成可上國立大學

用AI準備入學書審資料　教授：要有自己想法「複製貼上一定抓包」

「小士官長」賈奎茲下半場獨攬20分　熱火烤焦國王迎4連勝

自備375萬「找嘸房」　月薪15萬夫妻驚：找50年屋都爆預算

幫搜救犬練習生健檢！獸醫摸到「腳掌」嚇喊：中獎了　領犬員苦笑

AI需求強勁　1月外銷訂單年增近2％

炎亞綸自曝「被CP粉買上熱搜」！　親揭微博買榜價碼

孫可芳拖著風田大太陽下狂奔　熱到差點流鼻血

只因作業不會寫！虎爸拿鋁衣架暴打7歲兒　還怒摑2歲兒巴掌

交通死亡減1.3%！降5%目標破功　交通4面向改善「拚行人地獄少7%」

東京颳強風！澀谷電線杆被吹倒　日航取消羽田48航班

綠營擋韓國瑜接民主基金會董事長？　前藍委：別在董事會內亂搞

壽山動物園黑熊「站挺挺迎客」 主動打招呼拜年！民眾超驚喜

生活熱門新聞

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

Joeman潛在收入曝光！　「一個業配屌打藝人整月通告費」

考卷還沒發！他「拋1問題」多益直接0分

冷氣團急凍9縣市！一圖看快速變天

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

老婆偷訂「2萬元月子餐」！人夫氣炸退掉：大小姐嗎

2任女友「都被飲料店老闆追走」　男揭血淚史：選妃手段

學測逾千人提早1分鐘響結束鈴加分　大考中心：56人提高1級分　

日本人愛吃澱粉卻很瘦！網曝原因：比運動更重要

8歲男看診「帶我回你家好不好」　醫驚曝原因

老婆和閨蜜「宜蘭玩5天4夜」　他連叩3天慌了！

更多熱門

相關新聞

虎尾高中學子成績亮眼　學測3人滿級分

虎尾高中學子成績亮眼　學測3人滿級分

113學年度大學學科能力測驗成績今（27）日公布，雲林虎尾高中學生表現亮眼，國文、英文、社會、自然考科的頂標皆為13級分，數A和數B頂標則是12級分，而虎尾高中五科(不分類組)滿級分的人數共有陳靜萱、黃靖恩、謝智帆3人，四科滿級分為4人，自然群總分57分以上共8人，社會群總分57分以上共7人。

薇閣高中首位「超級女狀元」！杜庭宜6科大滿貫　全校9人滿級分

薇閣高中首位「超級女狀元」！杜庭宜6科大滿貫　全校9人滿級分

學測放榜長榮中學直升菁英班過9成可上國立大學

學測放榜長榮中學直升菁英班過9成可上國立大學

用AI準備入學書審資料　教授：複製貼上一定抓包

用AI準備入學書審資料　教授：複製貼上一定抓包

雲林犬貓2024絕育補助3／1限額開跑

雲林犬貓2024絕育補助3／1限額開跑

關鍵字：

滿級分學測雲林正心高中

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面