正心高中高子蕎學測滿級分！學校舞研社社長　夢想當醫師

▲雲林斗六正心高中高子蕎報考國、英、數A、自然4科每科15級分，拿到60級分滿級分佳績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

113年度大學學測成績於今（27）日公布，雲林斗六正心高中高子蕎報考國、英、數A、自然4科每科15級分，拿到60級分滿級分佳績，關於如何備考高子蕎表示，學習重在持之以恆的累積，並與同學組成線上讀書會互相鼓勵學習，目標是考上醫學系當醫生。

高子蕎從國中開始就讀美術班，對自己的要求高，「精準」兩字可以用來形容她，不妄下結論是她的特質與習慣。國中的學習多元化，每一科目都認真學習，國中三年維持第一名的紀錄，三年前的國中教育會考也獲得5個A++、作文6級分。

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升上高中後，她的學科表現依舊穩定，維持第一名的名次。除了學科的表現外，她也多方參與各項活動，在參與模擬聯合國活動中，展現出對國際議題的了解，高中之後仍熱愛舞蹈，擔任學校舞研社社長，主動爭取十餘次表演或參賽的機會，在全縣反毒盃舞蹈比賽中獲得第一名。在高中緊迫的生活中，她各方面的表現都很優秀，學校還特地請她與學弟妹分享時間管理方法。

今年的學測她報考國、英、數A、自然4科，每科都拿到15級分，高中以來，她數學並未補習，上課專心配合學校進度，放學後留校自習；英文則透過家教班及學校課程學習，老師們的關心與即時指導，都是提高學習效率的主因。她也和同學們組成線上讀書會，在停課期間或返家後仍能互相鼓勵學習。

她跟雙胞胎妹妹是試管嬰兒，在高中的職業訪談中，去訪問當年「安排設計」讓她們來到人世院長李茂盛，再加上她本身對生物、化學的濃厚興趣，未來以醫學系為升大學的目標，相信她未來會成為很有溫度的好醫師。