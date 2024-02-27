學測成績放榜　台南長榮中學直升菁英班超過9成可上國立大學

▲113學測放榜，長榮中學應屆考生直升菁英班，超過9成可上國立大學，數理菁英班與社會組則近6成達國立大學入學標準，成績亮麗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

113學測27日放榜，台南市長榮中學應屆考生直升菁英班，超過9成可上國立大學，數理菁英班與社會組則近6成達國立大學入學標準，成績亮麗，全校師生共同慶賀。

長榮中學一直以來採取六年一貫的系統教學，以國高中無縫接軌的學習策略引領學子。本屆直升菁英班成績達頂標的同學近4成，達前標者破6成，成績斐然。

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高中部主任曾婷薇表示：「本屆考科當中，數學B比往年更生活化，其他科難易維持適中，因此參採數B的校系門檻可望稍微降低。理工科系4科加總48 級分以上，有望問鼎頂大。本校直升菁英班同學超過9成已達國立大學的門檻，恭喜應屆考生的辛勤與努力，也感謝任教高中部老師三年來的諄諄教誨，祝福每位高三同學都能在繁星與申請入學階段順利的進入自己的理想志願。」

校長許德勝表示：「首先恭喜各位應屆考生，通過第一階段的考驗，建議各位同學配合放榜成績，上網查看相關校系申請需要哪些書面資料，據此整理自我介紹，還有高中期間參與的社團活動、志工服務學習記錄等。如何在下一階段吸睛面試老師的眼球亦十分重要。近年來雖因少子化影響，致使私校招生相較公立高中更為困難，但經過本校行政與老師的共同努力、家長會的支持以及校友的回饋資助，各項升學與競賽的成績一直都能脫穎而出，讓人驚艷，再次感謝高中部老師的辛勤指導，才有如此優異的教學成果。」