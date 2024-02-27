用AI準備入學書審資料　教授：要有自己想法「複製貼上一定抓包」

▲大學教授提醒考生，使用生成式AI準備書審資料時，要加入自己想法，不要照抄。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測成績今（27日）公布，考生緊接著就是準備書審資料。隨著生成式AI火紅，可能有不少考生使用來製作書審資料，但大學教授提醒考生，用AI畫出來的水彩、素描，一眼就可看出來，文字資料也是，提醒考生要加入自己想法，若考生說明「書審資料有利用AI生成協助完成」也可以，代表有使用AI的能力。

12萬餘人報考的113學年度學科能力測驗，今天由大考中心公布各科成績及相關統計資料。升學輔導專家藍天予分析，整體而言，各校系門檻大致和去年相同或提高一級分，「對考生是友善的一年」。

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成績單公布後，考生得準備書審資料。由於ChatGPT等生成式AI興起，可以預期不少考生將會利用生成式AI準備書審資料，大同大學資經系助理教授胡志堅提醒考生，使用生成式AI的內容，要加入自己想法和內容，「複製貼上」很容易被看出來。工設系主任朱柏穎也表示，使用生成式AI畫出來的水彩、素描，一眼就可看出來。若考生說明「書審資料有利用AI生成協助完成」，表示有使用AI能力，「也是OK。」

朱柏穎強調，「請CHATGPT起個頭、規劃大綱是沒問題的」，這是趨勢，更不會反對考生用CHATGPT準備書審資料，因為內容最重要，面試委員很容易就能分辨是否誇大、超過水準。尤其是設計科系，「在意的是原創，不需要100分」，AI生成的超高水準作品，若直接當成作品集呈現，是不會加分的。

專長為「聊天機器人」課程的胡志堅則表示，聊天機器人會有邏輯、文法謬誤，甚至有些虛構」，尤其有些用詞，不會出現在一般文章中，很容易被看出來。建議考生在準備書審資料時，還是要有自己想法，若直接複製貼上，老師們都是火眼金睛，一看就知道。

胡志堅也提到，目前各產業都在應用生成式AI，具備生成式AI使用技能，也是大趨勢，學生應該判斷產出的資訊是否正確，而不是照單全收，擁有邏輯和判斷力，才是最關鍵的能力。