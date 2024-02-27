「捨明星高中」在地就學　張宸瑞每日苦讀13小時考4科滿級分

▲新北格致高中考生張宸瑞（中）每日苦讀13小時，考取4科滿級分。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學學測成績今揭曉，新北市公私立高中職考生4科滿60級分有5人，其中格致高中考生張宸瑞，從格致高中附設國中部畢業，原可上北市明星高中，選擇在地就學，考取4科滿級分佳績，為了目標醫學系，高中3年天天苦讀13小時，第一志願是台北醫學大學醫學系，希望未來能行醫助人。

新北市教育局統計，新北市公私立高中職考生4科成績達滿60級分有5位，選考4科達頂標共464位，其中選考國、英、數B、社頂標落在51級分、選考國、英、數A、自頂標落在51級分；6科選考達頂標有47人。

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▲錦和高中考生邱敬恆選擇在地就學，仍考取好成績。（圖／新北教育局提供）

錦和高中考生邱敬恆，畢業於該校國中部，會考成績32.8分可上北市明星學校，選擇透過新北市公立優先免試入學管道進入錦和高中在地就學。邱敬恆說，當初選擇就近入學，希望能夠靠著自身的努力，以及學校老師的教導，能順利進入第一志願醫技（檢）系，此次學測放榜6科獲得86級分的成績，證明當初選擇社區高中的決定是對的。

秀峰高中數理實驗班考生范靖紘，學測6科成績均達頂標，總級分80級分。他說，當初國中會考英文成績只有B++，升上高中後經常請教老師，修正學習方法，學測英文達到頂標，只要認真聽課，有疑惑就找老師、同學討論，不需要再花時間到校外補習。





▲秀峰高中考生范靖紘（中）學測成績優異。（圖／新北教育局提供）

北大高中語文實驗班考生潘卉玲，學測國文科與社會科達滿級分15分，4科總級分取得57級分，曾擔任模擬聯合國社團社長，主動邀請免費講師入校分享，展現領袖風範，第一志願是頂大法律系，希望可以透過所學會社會盡一份心力。





▲北大高中考生潘卉玲（左2）學測成績亮眼。（圖／新北教育局提供）