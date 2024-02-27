藍營禮讓1席召委引支持者炸鍋？　羅旺哲：氣氛不對、時機未到

▲媒體人羅旺哲。（圖／記者謝盛帆攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院29日將舉行8個常設委員會的召委選舉，國民黨團在花蓮舉辦立委共識營後，達成授權黨團三長和民眾黨談合作、禮讓一席召委的共識。然而，媒體人羅旺哲分析，藍白先前在大選的君悅事件上開撕，支持者情緒仍在；現在國民黨現在是國會多數，民眾黨負面新聞居多，若要國民黨「再禮讓」，支持者會吞不下去，直言「不僅氣氛不對，時機也未到。」

羅旺哲昨日在臉書發文表示，國民黨週末舉辦共識營，當中討論到召委選舉「是否禮讓民眾黨」，引發黨內「沒共識」。網路上，藍營支持者看起來「氣炸居多」，代表藍要禮讓，以目前雙方氣氛來說有些不對。

羅旺哲指出，先是在大選的君悅事件，藍白開撕，支持者情緒仍在；再來就是國民黨已成為國會多數，氣勢今非昔比。反觀民眾黨這一個月來，在主戰場立法院，新聞大多負面居多，連民眾黨主席柯文哲的聲量，也大幅減低許多，所以在一漲、一消的情況下，現在又要國民黨「再禮讓」，也難怪支持者會吞不下去。

不過，羅旺哲也強調，無論如何，國民黨與民眾黨仍是在野黨，只有合作監督民進黨，力量才會更大，未來會不會合作目前不知道，但看起來，若要合作，時機還未到。