林右昌再轟謝國樑「鬼扯」　爆謝1／31日沙盤推演令警方夜襲NET

▲林右昌回應謝國樑指控。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆東岸廣場經營權轉移，2到4樓產權歸屬引發爭議，林任市長時的市府發言人游本明表示，「營運資產移轉是發生在營運屆滿後」，所以完成產權登記是謝國樑的責任，請謝不要再卸責。內政部長林右昌今（27）日受訪也說，謝國樑一直在鬼扯，「一直以來謝國樑沒說明，為何他要下令夜衝NET？雖然2月1日晚上謝沒有在現場，但1月31日晚上他有參與會議的沙盤推演，也這樣去指示警方，這才是社會上最需要知道的」。

游本明指林右昌擔任基隆市長期間，東岸商場契約尚未屆滿，當然不需要踐行移轉營運資產條款，請謝市府不要再轉移話題，誤導視聽。

游本明表示，市府與大日的合約都在市府手上，為什麼謝市府不認真看清楚，一直刻意操作林右昌在市長任內沒有完成產權登記說法？完成產權登記是執意強行解約的謝國樑的責任，請不要再亂扯卸責。

林右昌今日上午於立法院受訪時則說，其實自己一直以來不想對基隆市的爭議發言，最主要是因為謝國樑身為基隆市長，他的脫序行為丟的是基隆人的臉，他一直在鬼扯，「所謂在我任內沒有產權登記，其實把原契約拿出來看，什麼時候要進行產權移轉？是要期約屆滿後」，也就是當廠商期約屆滿後，要進行產權轉移，不過在自己任內，這個廠商都在合法期限內，因為期約尚未屆滿。

林右昌續指，NET依照五年加兩年的設計，還有兩年的優先權，實際上不管依照促參條例還是原合約，在他任內本就不需要產權移轉，現在是謝國樑用程序不正義的手段要跟原契約解除合約，因此才有產權登記的問題；謝國樑若去年早就不要跟原廠商登記，那謝有整整一年可以產權移轉，不需要等到公告後也把標案標出給新廠商，還沒排除產權爭議，請謝國樑別再轉移焦點。

林右昌最後也提出質疑說，一直以來謝國樑沒說明，為何當初要夜衝NET？雖然2月1日晚上謝國樑沒有在現場，但1月31日晚上他有參與會議中的沙盤推演，也這樣去指示警方，這才是社會上最需要知道的。

