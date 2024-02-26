藍擬召委禮讓黃珊珊？賴士葆電話被打爆　急澄清「我挺羅明才」

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院國民黨團昨日在花蓮共識營表決，達成授權黨團三長和民眾黨談合作、禮讓一席召委的共識，藍委賴士葆今（26）日上午透露，這一席可能是禮讓財政委員會，而民眾黨將到財政委員會的就是黃珊珊，點燃藍基層怒火。賴士葆傍晚緊急解釋，自己服務處與研究室的電話已被打爆，「關於財政委員會的召委，我早就簽名支持給羅明才委員，從頭到尾就沒有要支持黃珊珊。」

賴士葆今日上午在立法院受訪時被問到國民黨願禮讓一席召委給民眾黨一事，稱他早上收到消息，這一席好像規劃要禮讓財政委員會，黨團怎麼安排他都尊重他百分之百支持黨團決議，給一席他也認為合理，如果能夠良性發展，以後每個會期禮讓一席給民眾黨，8個會期下來，剛好8席民眾黨立委都有機會輪流當召委。

賴士葆傍晚急澄清，首先，這是國民黨團在花蓮召開共識營的表決結果，「要禮讓一席召委給民眾黨團」，雖然他沒有參加共識營，可是身為黨團的一份子，理當遵守此一決議。

賴士葆續指，第二，今天早受訪時強調的是，一大早就收到朋友的Line，說明可能禮讓的就是財政委員會。最後，賴士葆強調，關於財政委員會的召委，自己早就簽名支持給羅明才委員，並附上圖片，從頭到尾就沒有要支持民眾黨在財委會的黃珊珊委員。

▲關於財政委員會的召委，賴士葆稱早就簽名支持給羅明才委員。（圖／賴士葆提供）

禮讓召委消息一出，讓藍營基層和支持者炸鍋，怒嗆「KMT真的是記不住總統大選藍白合所受的罪吃的苦頭，總是有些蠢人建議幹蠢事」、「笨到不行，國民黨若堅持，接下來所有選舉就不投國民黨了」、「我們是票投國民黨，沒有投給民眾黨喔！請國民黨搞清楚狀況」；2020年曾代表國民黨參選台中市第一選區立委的林佳新更揚言退黨抗議，獲得網友支持。