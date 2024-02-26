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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱「國會寄生我」遭綠營圍剿！柯文哲親揭每周2天到立院原因

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲每周頻繁現身立法院，引發寄生國會質疑，但柯認為是「國會寄生我」，引發民進黨團喊話，要把「國會寄生蟲」趕出立院。對此，柯文哲26日晚間回應，民眾黨席次增加，為了回應選民期待，不僅黨部業務增加，他每周2天到立院也是為了與黨籍立委交換意見，對於民進黨用「粗鄙的話語來汙衊攻擊」感到遺憾。

柯文哲26日晚間在臉書表示，台灣民眾黨立委從2020年的5席，增加到8席，為了認真工作回應369萬張選票的期待，中央黨部業務也增加，增派人力支援黨團運作，協助委員監督施政、規劃法案監督預算，「變成中央黨部還要僱人到立院工作，這怎麼會是我們在寄生國會？」

▲民眾黨主席柯文哲自選後每周2天到立法院開會，遭質疑「寄生國會」。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲自選後每周2天到立法院開會，遭質疑「寄生國會」。（圖／記者李毓康攝）

針對民進黨稱是「國會寄生蟲」，柯文哲直言，「他們除了罵我、抹黑、抹紅我，還能做什麼？」他強調，既然選民對民眾黨有期望，他們就要認真去工作來回應人民的期待，為此他每周二、五會到立法院跟黨籍立委交換意見，等未來彼此更為熟悉了就不用實體會議，也許就能改為線上會議。

柯文哲指出，他絕對尊重黨團自主，「但是執政黨動輒用粗鄙的話語來汙衊攻擊我們，顯然已經達背民進黨主席賴清德才剛剛發函約束公職『避免人身攻擊』的期待，令人遺憾」。

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