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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜祝賀日本天皇「生日快樂」　朱立倫、柯文哲舊地重遊零互動

▲▼日本台灣交流協會今（26）晚間在君悅飯店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」。（圖／記者呂晏慈攝）

▲韓國瑜今天晚間首度以立法院長身份出席「天皇陛下華誕慶祝酒會」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本台灣交流協會今（26）晚間在君悅飯店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，共計超過550位各國政要與會。立法院長韓國瑜應邀與會，首度公開在慶祝酒會致詞，他暢談昔日擔任立委時曾到日本東京、北海道考察，強調國會跨黨派對日本展開溫暖的友誼，並代表立法院祝福日本天皇「生日快樂，日本國運昌隆，日本國民平安幸福」。

今天晚間包括總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統呂秀蓮、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、立法院前院長王金平、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院長韓國瑜、新境界文教基金會副董事長邱義仁、外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄等政要均到場，共計超過550位來賓與會。

韓國瑜今天致詞時談及，前幾天日本駐台代表片山和之來立法院拜訪時，特別「叮嚀囑咐」說邀請他本人來參加，因此他今天以立法院長的身份，第一次來參加天皇壽誕，在此他要代表立法院所有同仁向日本天皇致上最高祝福之意，「祝福生日快樂，日本國運昌隆，日本國民平安幸福」。

韓國瑜也引述前一位致詞的副總統賴清德談話內容表示，賴清德談到的數字是驚人的，日本對台灣的好感高達77％，台灣對日本的好感高達76％，均接近8成，這是日本所有好朋友在台灣，以及日台國會聯誼會肩膀上的責任，因為這麼雄厚的民意支持，雙方有這麼好的感情聯繫，有深度的信任，這個責任重大，而且也有責任繼續維護下去。

韓國瑜透露，他本人擔任日台國會聯誼會的會長，立法院跨黨派對日本展開溫暖的友誼，日本方面亦同，希望這能夠繼續下去。

韓國瑜回顧，25年前他在擔任立委時，有消防員告訴他，許多國家的消防人員在警察心中是矮一等的，還有消防局長要幫警察煮宵夜、煮早餐，在這樣的情況之下，消防員請他一定要去日本看看，因此，當時他便前往日本東京、北海道考察，才發現台灣的公共安全落後日本幾十年，回來之後就要求行政院改進。

韓國瑜表示，拜託日本各界好朋友繼續支持台灣，「我們是最和善的，我們也一定會伸出溫暖的手」，他也會對日本所有的好朋友懷抱一顆赤誠的心。

另一件有趣的事情是，今晚舉辦活動的宴會廳就在去年11月底「君悅事件」事發地旁，當時有意競選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，邀請柯文哲、朱立倫、前總統馬英九、國民黨候選人侯友宜等人前往君悅酒店「協商」藍白合，但五巨頭最終不歡而散，撕破臉的過程全程轉播，引發網路熱議，兩位「當事人」朱立倫、柯文哲今晚也現身「重遊舊地」，然而，在開放媒體拍攝的時間內，雙方並無特殊互動。

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