被批寄生國會　柯文哲「聽一聽就好」：民進黨沒什麼可以罵我的

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭質疑「寄生國會」，但柯認為是「國會寄生我」，引發民進黨團幹事長吳思瑤喊話，要請立法院長韓國瑜把「國會寄生蟲」趕出立院。柯文哲27日回應，政治攻擊語言就不用理會，因為中央黨部跟黨團要密切合作、交換意見，包括今早討論護理人員薪資、健保砍藥價等，「民進黨沒什麼可以罵我的，就只能罵這些。」

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

柯文哲自2024大選落幕後，每週二、五到立法院民眾黨團辦公室開黨團會議，但卻被外界質疑是「晨會」，有寄生國會嫌疑。柯文哲27日上午7時30分再度到黨團開會，面對寄生國會爭議，柯文哲進入辦公室前皆未正面回應。

針對綠委吳思瑤批評柯文哲從黨部走至黨團辦公室才650公尺，為何不「一日雙辦」？柯文哲約於上午9時左右結束會議後出面回應，「政治上攻擊的語言就不要理它。」中央黨部跟黨團還是要密切合作，很多東西都要交換意見，像今天早上就討論護理人員薪資、健保砍藥價的事情，大家要有個一致的看法。

柯文哲提及，自己一個人來比較容易，若所有8個委員加上辦公室主任、黨團同仁全部移過去，「那比較不方便嘛！有時候是客隨主便，一個人可以解決的事情，為什麼要搞到整個黨團要移動？」

至於日前稱「是國會寄生我」發言，現在是否抱持同樣想法？柯文哲說，反正資源也都是國家跟人民的，「就是做事情嘛！」不過老實講，現在黨團一個月人事費是55萬，若單獨要支付所有人事，是不太可能的，所以變成中央黨部一定要貼錢雇人過來幫忙。

媒體追問，怎麼看外界一直攻擊「國會寄生我」這句話？柯文哲認為，「反正他們也沒有什麼⋯常常是這樣，民進黨對我沒什麼可以罵我的，就只能罵這些東西，不過習慣了，聽一聽就好。」