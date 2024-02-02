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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳崢稱醫界人士願作證　柯文哲怒「要告大家來」：耍陰的法院見

▲民眾黨主席柯文哲出席龍年春聯小物記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲出席龍年春聯小物記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院新會期的正副院長選舉，最終由國民黨的韓國瑜、江啟臣拿下，民眾黨、民進黨兩方為了投票前「誰打電話去喬」爭執不休。柯文哲2日下午出席龍年春聯小物公布記者會後受訪時怒噴，「是你們打電話來叫人家打給他的，怎麼變我們主動打給他？」火大了要告就來，大家如果都要耍陰的，那就好啊大家法院見。

柯文哲說，提告的事項現在黃珊珊正在寫訴狀，會告民事。柯說，不喜歡訴訟，但這種惡風一定要遏止，傳統以來就是這樣，先爆一篇新聞，裡面似是而非，然後晚上call in節目一直講，把它鬧大，等到聲量拉起來，第二天報紙再一篇。

柯文哲再度說明，這事情是這樣，好像早上都講過了，1月13日投票結果就出來，民進黨從來也不來溝通，每天在媒體上罵來罵去，前一天突然各方人馬都出現，「他說我們打電話給他，拜託，我為什麼要告民事？他就要去法院提出證據，看到底怎麼一回事，大家到時候把資料拿出來，你是你們打電話來叫人家打給他的，怎麼變我們主動打給他？」

柯文哲表示，還好最後有留簡訊，就很明白講，「我們沒有辦法做交易，天天罵新潮流怎麼可能再去投新潮流？所以我們沒有辦法支持新潮流，這講得很清楚，你要投給黃珊珊就投，我們也不可能跟你交換說我們一定要投副院長，就這樣，講完了」。

至於吳崢說醫界人士願意出庭作證，似乎相當有把握？柯文哲直言，「我是很不喜歡跟我們這些前輩互相提告，但要告就來，大家火大了」，不可以用這種手段，不可以每個人都打過來說「你要打電話給他」，從來沒有對方的電話號碼怎麼打給他？要告就來啊。

柯文哲直言，還有一點，這件事情很清楚，賴清德雖然選上總統，「但目前還沒有全面掌控立院，立法院也是不屌他，裡面派系一大堆，如果民進黨真的支持游錫堃，是這種輔選的方法嗎？」

媒體追問，是有民進黨人士給你醫界大老電話？柯文哲說，「對啊，不然怎麼有他的電話號碼？」，強調不是醫界大老主動打過來，民進黨就說是他打電話過去，「怎麼不說前面先叫我要打電話給他？」，且打電話過去講一講，有表明「現在也不能答應什麼」。

柯文哲說，投票前一天晚上10點，8個立委加上我加上周榆修有線上會議，大家討論結果是這樣，如果要支持黃珊珊的話會跟他說謝謝，如果要支持他們的立委，這不能保證，黃珊珊有投完再講。而且我們怎麼有辦法說一定要支持你的誰？大家如果都要耍陰的，那就好啊大家法院見。

▲民眾黨主席柯文哲出席龍年春聯小物記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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