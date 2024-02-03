柯文哲深夜758字曝：綠營中間人要我聯繫「可代表賴清德的醫師」

記者黃翊婷／綜合報導

立法院正副院長落幕，綠、白雙方卻因為「誰主動遊說」爭議隔空開戰，民進黨發言人吳崢強調，黨和黨團事先皆不知情此事。民眾黨主席柯文哲則在2日深夜於臉書發出一篇758字的文章還原過程，強調是民進黨高層透過中間人來到他的辦公室，「請我聯絡可以代表賴清德副總統的陳永興醫師」，對於這起爭議，下周他將正式採取法律行動。

▲柯文哲下周將正式採取法律行動，以訟止謗。（資料照／記者林敬旻攝）

針對立法院正副院長選舉投票之前，綠白雙方究竟是誰主動打電話聯繫，兩邊爭執不休。民眾黨稱有中間人聯繫柯文哲；民進黨發言人吳崢則表示，民眾黨所謂的中間人廖紫岑與林煜喆和柯文哲見面，個人行為，民進黨黨中央和黨團事先並不知情。

▲柯文哲在臉書發文強調自己沒有主動致電聯繫綠營。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

不過，柯文哲2日深夜在臉書發出一篇758字的文章，內容提到，投票前一天晚上民進黨高層透過中間人來到他的辦公室，聲稱民進黨考慮將院長投給黃珊珊，請他聯繫可以代表副總統賴清德的陳永興醫師，接著中間人就在辦公室直接打給陳醫師，再將電話轉給他短暫交談；幾個小時之後，中間人又多次來電，但他都沒接到，於是對方就傳來陳醫師的電話號碼，請他直接回電。

柯文哲強調，他沒有主動致電，陳醫師的聲明稿卻說是接到「柯文哲的電話」，完全沒有提到前面的過程，讓他感到十分不解，雖然感謝陳醫師與部分民進黨人士協助奔走，但他完全無法認同放話、扭曲事實的歪風橫行，下周他將正式採取法律行動，以訟止謗。

柯文哲臉書全文如下：

立法院長選舉前，藍、綠都有許多人居間穿梭，希望爭取民眾黨團的支持。

各方來訊，我都秉持善意、以禮相待。但後來太多了，實在太擾人，我還拜託國、民兩黨候選人直接到民眾黨黨團面對面座談，減少大家的困擾。投票前一天晚上，民進黨高層透過中間人來我辦公室，告訴我民進黨考慮院長投給黃珊珊，請我聯絡可以代表賴清德副總統的陳永興醫師，中間人並且在我辦公室用她的電話打給陳醫生，我們短暫交談，隔了幾個小時後，中間人又多次打來，我沒有接到，對方就傳陳醫生電話號碼來請我回電，非我主動致電。陳永興醫師今天的聲明稿，不知是他本人不知道還有前面這段，還是直接省略，只說他接到柯文哲電話，使外界以為是柯文哲主動去提交換條件。

1/31當晚10點，我緊急召開黨團線上會議，將民進黨方傳來：「民進黨願意院長票投黃珊珊，但希望民眾黨副院長支持蔡其昌」的提案交由黨團立委討論，大家決議：民眾黨仍要自推人選。

於是，我將決議傳給陳醫師，內容為：「我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原定計畫，我們第一輪就是投黃珊珊，…至於下午的副院長選舉，我們會看院長的選舉再來決定」我也明確表示「我們不會投新潮流（蔡其昌）」。

試問，如果「珊昌配」是由我提出，我怎麼可能傳這樣的簡訊給陳醫師？而陳永興醫師則回覆我「我們已盡力了，就交給上帝吧！祈願神能賜福臺灣有一個健康的國會，…」。

我感謝陳永興醫師及一些民進黨人士奔走，但我也完全無法認同放話、扭曲事實的歪風橫行，此一事件顯示民進黨在立法院長選舉一局派系鬥爭，斧鑿斑斑，有人為迴避敗選責任，誤導大眾、甚至侵害他人名譽也在所不惜。

是故，下周我將正式採取法律行動，以訟止謗之外，我無法容忍民進黨高層長年利用媒體作為政治鬥爭工具，造謠亂政的行為。我不坐視民進黨敗壞社會風氣，才可能正本清源，達成政黨合作、社會和諧的終極目標。