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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟「民眾黨愛搞密室協商」　李艷秋嗆：被拆穿仍繼續演清高

▲民眾黨主席柯文哲出席新會期黨團三長及優秀法案公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國會龍頭選舉已落幕，然而，綠白之間卻衍生出互相指控對方打電話喬正副院長寶座的爭執。對此，媒體人李艷秋今（3日）表示，事件角色眾多，弄得吃瓜群眾霧煞煞，其實就六個字：綠白合、喬院長，她接著怒轟，民眾黨愛搞密室協商，被拆穿仍繼續演清高。

李艷秋提到，民進黨和民眾黨為了誰先打電話喬立法院院長選舉吵翻了天，由於角色眾多、情節曲折，弄得吃瓜群眾霧煞煞。

不過，李艷秋認為，其實這件事一點都不複雜，就六個字：「綠白合，喬院長」，沒成功，大家都要面子，所以各自説有利自己的一段故事。

李艷秋分析，民進黨內鬥激烈，寧願拉下游錫堃，跟民眾黨交換讓蔡其昌當副院長。

此外，李艷秋接著指出，民眾黨完全禁不起權誘，選舉時說的下架民進黨、公開透明，就職第一天就全部破功。「他們不但跟綠營有商有量，還愛搞密室協商，被拆穿仍繼續演清高，真是江山代有才人出，一山還有另山高」。

然而，李艷秋點出，其實老百姓對綠白鬧只是看戲的心情，真正關心的是新國會如何撥亂反正。

因此，李艷秋呼籲，國民黨已經拿下立院正副龍頭，尤其韓國瑜又攀上政治生涯的高峰，此時要展現的是監督執政的強勢作為，不要再搞朝野和諧、調和鼎鼐這些和稀泥的事。「人民讓國民黨成為最大黨，並不是期待你成為另一個王金平」。

最後，李艷秋強調，新國會已經不再是民進黨躺著幹的局面，在野黨的起手式非常重要，拿出能耐，上幾盤好菜給大家嚐嚐吧！

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