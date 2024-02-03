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韓國瑜當選「罷免立法院長」成熱搜　綠委揭法令：院長沒法規可罷免

▲▼立法院第11屆立法委員今日報到，新任立法院長韓國瑜宣誓就職。（圖／記者李毓康攝）

▲新任立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委韓國瑜、江啟臣昨當選立法院正副院長，「罷免立法院長」馬上成為關鍵字熱搜，然而依法，不分區立委不適用罷免規定。民進黨立委林俊憲2日受訪時表示，院長沒有法規可以罷免，只希望韓國瑜未來接見外賓不要再遲到，現階段接受這樣的結果，這是民主政治可貴的地方，若選到不好的人，也可以讓選民了解以後選票不要亂投。

林俊憲期許韓國瑜，未來接見外賓不要再遲到、不要再有奇怪動作，國會議長代表國家門面，至於韓國瑜會不會改變他的作風，應該很難啦！改變了就不是韓國瑜，未來恐怕國會議長有很多戲，大家都在看，如果韓國瑜任內有什麼奇奇怪怪事情，也不錯，民主社會讓大家知道選票不能亂投，不然會出事。

至於當上立法院長，韓國瑜金句會不會變少？林俊憲指出，韓國瑜當院長金句恐怕更多、只會多不會少，尤其他現在講話更有份量，我們也在期待，韓國瑜在院長位置上的金句，會比過去更精彩。

也有外媒指出，台灣國會外交可能鬆動？林俊憲坦言，台灣因為正式外交受到中國打壓，國會外交非常重要，游錫堃任內來了幾十個訪團，包含捷克議長、立陶宛國會議長或是美國國會一些訪團，中國都會抗議施壓，還寫恐嚇信給捷克議長。

林俊憲質疑，未來這種中國會翻臉、但對台灣外交有利的事情，韓國瑜敢做嗎？當台灣跟中國利益衝突時，韓國瑜會站在哪一邊？

至於有網友提到罷免韓國瑜，林俊憲解釋，院長沒有法規可以罷免，未來韓國瑜會有很多精彩演出，大家拭目以待，現階段接受這樣的結果，這是民主政治可貴的地方，若選到不好的人，也可以讓選民了解以後選票不要亂投。

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