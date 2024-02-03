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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠白喬院長！中間人代表民進黨高層是誰？　黃國昌爆：是林佳龍

▲民眾黨立委黃國昌出席選務制度改革記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

近日綠白兩方為了立法院長投票前「誰打電話喬合作」爭執不休，民眾黨2日召開記者會，公開1月31日來到柯文哲辦公室的2名說客為廖紫岑女士、林煜喆先生，他們兩人強調是代表民進黨高層；而民眾黨立院黨團總召黃國昌今日更進一步加碼爆料，廖紫岑與林煜喆兩位中間人登門拜訪柯文哲主席時，清楚表示是代表總統府祕書長林佳龍來，質疑「堂堂總統府秘書長要出來公開否認嗎？」

針對1月31日立法院正副院長選舉投票之前，綠白雙方究竟是誰主動打電話聯繫，柯文哲在昨日晚間於臉書上公開表示，「投票前一天晚上，民進黨高層透過中間人來我辦公室，告訴我民進黨考慮院長投給黃珊珊，請我聯絡可以代表賴清德副總統的陳永興醫師，中間人並且在我辦公室用她的電話打給陳醫生，我們短暫交談，隔了幾個小時後，中間人又多次打來，我沒有接到，對方就傳陳醫生電話號碼來請我回電，非我主動致電。」

而陳智菡昨日於記者會中透露，1月31日當天傍晚到柯主席辦公室，中間人是廖紫岑女士、林煜喆先生，都表明是代表民進黨高層，她有同步跟民進黨確認過，確定來者身份後也確定溝通內容。溝通時，就是由中間人打了電話給陳永興醫師，柯確實有跟陳對話，不是沒頭沒尾突然打給陳醫師。

對於整起事件，黃國昌3日加碼踢爆，在這齣政治黑幕背後，實則隱藏了民進黨的派系鬥爭，以及兩位仁兄的閣揆之爭，一位是公然說謊的前民進黨主席卓榮泰，一位是目前仍躲起來的總統府高層。

黃國昌指出，兩個多禮拜以前，卓榮泰義正詞嚴地聲稱自己沒有涉入正副院長選舉、尊重黨團自主，結果卻私下求見尋求合作的事遭本黨揭穿後，先是匆忙為自己辯解，後來發現說法根本自打臉，才又急忙編輯臉書貼文說「1月18日前沒有發生任何事」。他痛批，卓榮泰是為了執行誰的意志，除了民進黨，沒有人可以回答，質疑「難不成民進黨也把卓榮泰視為中間穿梭的友人？到昨天才『已經理解』？簡直可笑至極！」

「另一位仍躲起來的仁兄，則更令人瞠目結舌。」黃國昌開嗆，廖紫岑與林煜喆兩位中間人，登門拜訪柯文哲主席時，清楚表示是代表總統府祕書長林佳龍來，堂堂總統府秘書長要出來公開否認嗎？為了鋪排自己的行政院長之路，連一路提拔自己的前立法院長游錫堃都可以背叛，讓人為游院長深感不值。

黃國昌痛批，民進黨先是透過御用傳聲筒造謠抹黑，再透過黨發言系統示範認知作戰，整齣醜陋戲碼被拆穿後，竟還想裝沒事，打算混過去，連個道歉都沒有，堂堂執政黨自己進行一條龍的抹黑操作，還一天到晚在恐嚇人民不要散播假訊息，真的讓人不知道該說什麼，而最辛苦的，就是柯文哲跟黃珊珊，做事的時間都不夠了，還要回應這種不入流的政治放話。

黃國昌強調，整個過程，柯文哲始終與黨內立委保持密切聯繫，相互信任、充分溝通，堅持直道而行，一路從未改變，「可悲的是，民進黨為了遮掩自己丟失立法院正副院長的難堪，用大打烏賊戰的方式，試圖抹黑、鬥臭他們求見拜託的柯文哲，這種手法會不會太下流？」

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