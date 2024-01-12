選前1天侯友宜喊話了！　記得監票「當人民的萬里長城」擋起來

記者許權毅／台中報導

國民黨總統候選人侯友宜在選前最後關鍵一天，搶攻台中選票，今日有大半天行程都在綠營豐原潭子票倉，與爭取連任的江啟臣、楊瓊瓔合體掃街。下午侯友宜前往潭子地方信仰中心參拜，在將軍廟時，喊話會當人民的萬里長城，要群眾「拉票、催票、投票」，一旁支持者突然喊「監票」，侯友宜聽見後也點頭認同，要支持者記得監票。

▲侯友宜今日下午持續在台中掃街，參拜將軍廟時，呼籲支持者明日也要記得監票。（圖／記者許權毅攝）



侯友宜今日在台中行程滿滿，早上從台中市區奔去豐原後，下午先回到市區聯訪掃街，緊接著又回到潭子，先後參拜得天宮、將軍廟，現場出現不少支持者，大多是附近民眾，有人還騎著車陪同侯友宜趕場。

▲▼侯友宜今日下午直攻綠營潭子票倉，現場不少民眾出現搶合照。（圖／記者許權毅攝）



侯友宜在得天宮時致詞說，明天就要投票，今天來拜媽祖，「得天宮」就是希望我們做事情順應民意、以民為天，民眾是我們的天，民眾要什麼，我們就要做什麼。媽祖會保佑我們平安，侯友宜跟楊瓊瓔也是，保護大家平安，不會戰爭，兩岸和平大家才能拚經濟，要把壞事情除一除，大家才會信任政府。

▲▼侯友宜車隊繞行潭子後，最後抵達將軍廟參拜，現場同樣有不少民眾守候。（圖／記者許權毅攝）



隨後，侯友宜與楊瓊瓔一同車掃拜票，最後抵達將軍廟參拜，侯一進到廟內，對供奉的「忠烈義士」神像感到正氣凜然，還向一旁楊瓊瓔詢問，楊瓊瓔則回「力量很大」，兩人與廟方主委一同參拜。

▲▼侯友宜表示，會跟將軍廟將軍一樣，當人民的萬里長城，守護台灣。（圖／記者許權毅攝）



侯友宜現場致詞表示，來到將軍廟，看到將軍氣勢十足，在選舉投票剩沒幾個小時，明天就要決定台灣的命運，到底要走平安路線，還是戰爭路線，侯友宜一定跟將軍廟眾神明一樣，一夫當關，萬夫莫敵，要做人民的萬里長城，用萬里長城「擋起來」，把台灣顧得安全，用這個氣勢，所有人的力量，明天用神聖的一票，幫忙侯康配、楊瓊瓔出來投票。

侯友宜說，要記得這兩天催票、拉票跟投票。一旁支持者突然喊聲「監票！」侯友宜馬上表示「監票啦吼！也要監票！最後要監票」。

▲侯友宜搭車準備前往下一站時，仍有民眾在外喊聲支持，侯友宜搖下窗戶，向群眾比出3號。（圖／記者許權毅攝）