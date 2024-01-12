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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拋蔣渭水金句拉攏白營支持者？　侯友宜：團結支持在野最強的侯康配

▲2024選戰倒數階段，國民黨總統候選人侯友宜在黨主席朱立倫、黨籍新莊立委候選人蔣欣璋的陪同下，車隊在新莊街頭拜票。所到之處受到熱情民眾夾道歡迎。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024總統大選進入最後倒數，藍綠白各陣營都抓緊最後的催票機會。對此，國民黨總統候選人侯友宜今（12）日在臉書拋出蔣渭水金句，並喊話支持者要團結，支持在野最強的「侯康配」，不能再放任鴨霸的民進黨政府，欺壓百姓無視民意。

侯友宜表示，政黨輪替的希望，就在明天。並指出，自己永遠記得蔣渭水前輩的這句話：「同胞需團結，團結真有力」。

侯友宜說，如果明天不團結，就會讓黑金貪腐延續，新潮流吃銅吃鐵吃國家；如果明天不團結，就會讓壞人繼續囂張，好人飽受害怕；如果明天不團結，就會讓子孫面臨戰爭威脅，看不到和平的曙光。

此外，侯友宜還點出，明天113投票日，也是前總統蔣經國逝世的紀念日，而蔣經國曾說過：「今天不做，明天會後悔」。

因此，侯友宜認為，只要明天團結一致，就可以讓黑金貪腐的民進黨，到此為止；只要明天集中力量，就可以讓好人獲得保障，壞人罪有應得；只要明天出來投票，就可以讓台海恢復和平穩定，台灣安定繁榮發展。

侯友宜直言，唯有集中力量，支持在野最強的侯友宜、趙少康，才能讓神聖的選票，發揮民主制衡的力量，真正推動政黨輪替，讓做不好的執政黨下台反省！

同時，侯友宜還說，不能再放任鴨霸的政府，欺壓百姓無視民意，明天的選擇，將決定台灣的命運，影響子子孫孫的未來！改變的希望，就在每個人手中的這一票，每一票，都是改變成真的關鍵，每一票都不能白費。

最後，侯友宜呼籲，大家拉三票，投三號！催票、拉票、投票，讓人民重新做主，找回公平正義、清廉勤政的政府，還給台灣應有的模樣！

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2024總統2024侯友宜趙少康棄保2024柯文哲蔣渭水

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