對決老將陳亭妃！台南姚正玉發搶救戰報　籲票投侯康配

▲選前最後一天，搶救台南正義，台南市安南區市議員李中岑、北區市議員蔡宗豪陪同姚正玉進行車隊掃街，並至安南果菜市場北區和緯市場，為姚正玉最後催票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

選前最後1天，台南市立委第三選區（北區安南區）國民黨候選人姚正玉發出搶救戰報，她強調，這是一場和平與戰爭、廉能對貪腐、監督制衡與護航包庇的選舉，疾呼選民集中選票，搶救姚正玉、票投侯康配、支持國民黨。為台灣開創活路，共同守護下一代。

姚正玉把握選戰最後一天，以車隊掃街、市場拉票做最後衝刺。她強調自己不畏強敵、勇於挑戰，感謝參選以來各方的支持，給了她許多的溫暖，但最重要的還是要將選票入匭，支持能夠實現和平、整飭官箴、廉能與監督制衡的一方。她說，選舉的風風雨雨都將告一段落，民進黨執政八年來，國家安全讓人民惶惶不安、貪汙舞弊事件千瘡百孔，大家心有所感，生活比8年前過得更艱困，這豈是治國無能的民進黨一句「中國介選」就能敷衍、掩蓋、推拖卸責的呢！

姚正玉指出，小三、假論文、淫亂影音、違建硬拗、無恥課綱充斥官場、這不但是一場「博雅與庸俗」的選舉；操作仇恨、對立，讓台海成為世界最危險地區，也是一場「和平與戰爭」抉擇；軍購、進口蛋、疫苗採購弊端重重，更是「廉能與貪腐」的對決。姚正玉強調，立委不是只有基層服務，對於台灣深陷外交艱困、台海危機、經濟困境、負債累累、官箴敗壞，對手只會舉手護航、包庇；選擇姚正玉敢說真話、勇於監督。所以，也是一場「監督制衡與護航包庇」對戰。

姚正玉呼籲選民理解這次大選的重要意義，當民進黨膽敢操作假飛彈警報下動員令之際，選民更要心頭抓乎定，搶救姚正玉、票投侯康配、支持國民黨，為台灣開創活路，共同守護下一代。