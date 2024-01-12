小英前文膽表態政黨票挺時力　「在王婉諭身上看到堅持與價值」

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）



記者杜冠霖／台北報導

選戰倒數24小時，總統蔡英文資深幕僚、前總統府副秘書長、現任清華大學副教授姚人多今（12日）也表態，明天總統選票會投賴清德、政黨票會投時代力量，區域立委會投邱顯智。姚人多直言，不管從任何角度檢視，賴清德都是三位候選人中最好，同時也希望時代力量留在立法院，「不是因為我同情他們，而是因為我確信，這樣的民主會更好，由衷希望明天時代力量能重生，they totally deserve it.」

對於時代力量當今處境，姚人多坦言，自己已經遠離政治了，「這個世界上最應該對時代力量說聲加油的不是我，而是黃國昌。別誤會，我對他去柯文哲那裡一點意見也沒有。政治人物基於權力的考量，改變他們的政黨實乃稀鬆平常之事，只要對得起自己的良心，只要拿到權力之後好好為人民服務，換政黨不需要背負太多苛責。」

姚人多認為，黃國昌的離去成就了他個人的權位，卻犧牲了時代力量。讓自己替時代力量感到不捨了。這個黨很有可能會因為黃國昌過去的所作所為，以及他現在的選擇而從台灣政治中消失。時代力量的困境在於，喜歡黃國昌的人不會投時代力量，討厭黃國昌的人也不會投。

姚人多感嘆，黃國昌有這麼偉大嗎？不，他不應該這麼偉大。如果他真的回過頭來對時代力量說聲加油，他就真的蠻偉大。黃國昌已經去民眾黨了，現在再根據喜歡他或討厭他來決定要不要投時代力量，對王婉諭這些人來說是不公平的。除了716當天在台下遠遠看著她在滿場噓聲中講完自己的立場外，自己私底下見過王婉諭兩次，兩次都是她來新竹徵詢我對政治的看法。

姚人多表示，自己在政治上看過太多人，王婉諭沒有那種政治人物身上常見的油氣與傲慢。她就是一個因緣際會之下，時代的重責大任突然間降臨到她身上的那種人，「她的樸實令我感到不捨，像她這種人要在政治上出人頭地談何容易。我看到了一個素人沒錯，不過，我同時看到了堅持，我看到了價值，也看到了愛。」

姚人多表態，如果可以，明天會把票投給她。不過，自己的戶籍在新竹市，沒辦法用具體的選票來表達對她的肯定，「我明天的總統選票會投賴清德、政黨票會投時代力量，區域立委會投邱顯智。」

姚人多表示，賴清德不用多說，不管從什麼角度來檢驗，都是三位候選人裡面準備得最充份的人，相信他會在變局中握穩台灣的方向盤。於此同時希望把時代力量留在立法院，「不是因為我同情他們，而是因為我確信，這樣的民主會更好。我由衷希望明天時代力量能重生，they totally deserve it.」