影／張麗善發聲「支持柯文哲的朋友們回來吧」　集中選票投給③侯康

記者陳弘修／台北報導

2024總統暨立委大選投票日明日正式登場，在選前的最後關頭，雲林縣長張麗善發聲，呼籲「支持柯文哲的朋友們回來吧」，大家集中選票投給3號國民黨正副總統候選人侯友宜和趙少康，藍白理念一致就是要下架民進黨。

張麗善12日透過臉書發文表示，雲林縣選情白熱化，她這幾天也請假進行拜票輔選，在最後一刻也拍攝影片，呼籲所有支持柯文哲的選民，3號侯友宜、趙少康和柯文哲理念是一致的，就是要下架民進黨、不引戰更不要戰爭、反貪腐、反詐騙。

張麗善表示，她希望能夠透過影片讓柯文哲、吳欣盈的支持者能夠回心轉意，把選票集中、把火力集中，投給理念一致的國民黨候選人侯友宜、趙少康。

張麗善在影片中也強調，人民要的是安居樂業，一個能讓孩子無憂無慮的長大，不要戰火的成長環境，要能讓中華民國夠在國際上被看見，選擇對的人、對的政黨才是最重要的，尤其是這次雲林海線選舉，頻頻傳出綠陣營開玩笑的喊賄選，企圖想要影響選舉意圖使人不當選。

另外，張麗善也表示，雲林山線選情也是緊繃，民進黨劉建國對上，國民黨推出的政治素人邱良閱，因此，她也預計先到斗六參加山線立委後選人選前之夜，再到海線虎尾參加丁學忠的選前之夜，希望能在最後幾個小時催出選票。