板橋藍、白小雞合體！　籲民眾黨支持者全力支持葉元之

▲葉元之11日找來民眾黨上屆立委參選人吳達偉，以及民眾黨新北市立委參選人李有宜一起站路口，兩人呼籲全力支持葉元之。（圖／葉元之提供）



記者崔至雲／台北報導

板橋東區藍白合！板橋東區立委參選人葉元之，今（11）日找來民眾黨上屆立委參選人吳達偉，以及民眾黨新北市立委參選人李有宜一起站路口，兩人呼籲民眾黨的朋友在這區全力支持葉元之，政黨要輪替，不能再讓民進黨一黨獨大。

吳達偉上屆在板橋東區拿到兩萬多票，他說，民眾黨這次在板橋東區沒有提名人，全力支持葉元之。這八年民進黨全面執政、全面腐化，黑金、疫苗、各種不公不義的事情叢生，如果讓民進黨繼續執政，各種真相都會被封存30年，「這是你想看到的台灣嗎？」

李有宜也表示，國會要改革，因為過去民進黨一黨獨大，讓台灣很多的政策都陷入停滯，言論自由新聞自由都在倒退，台灣的民主不能再這樣下去。

李有宜呼籲民眾黨的朋友跟中間選民全力支持葉元之，不要讓民進黨過半。她表示，現在新北國民黨和民眾黨的小雞都互相合作，希望未來在國會一起共同作戰，推動更好的法案和政策。

葉元之表示，感謝民眾黨朋友的力挺，民進黨做的那麼爛，大家共同的心願就是不要再讓民進黨立院過半，如果再讓民進黨過半，民進黨會更專制、更鴨霸，會更失去制衡的能力。

