國台辦批賴清德延續蔡英文「台獨」　外交部：總統立場受國際認同

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

記者詹宜庭／台北報導

大陸國台辦發言人陳斌華10日晚間指出，民進黨總統候選人賴清德延續總統蔡英文「路線」，就是謀「獨」挑釁的邪路、對立對抗的老路，只會讓台灣離戰爭、衰退越來越近。對此，外交部11日表達強烈不滿與嚴厲譴責，痛批北京當局公然介選的粗暴行徑，才是造成兩岸關係及區域發展緊張對立的禍源，維持現狀是當前台灣主流民意，蔡總統堅持追求和平的立場，受到國際社會的高度認同。

賴清德日前強調將延續蔡英文「外交、國防及兩岸穩健政策」，未來當選有助於「印太地區創造新局面」，對於兩岸交流合作，只要對等與尊嚴，台灣的門永遠敞開。然而，國台辦發言人回應，所謂「蔡英文路線」就是「台獨」路線，就是要接著走謀「獨」挑釁的邪路、對立對抗的老路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。

對此，外交部表示，北京當局再次公然恐嚇台灣人民和國際社會，介選意圖昭然若揭，外交部表達強烈不滿與嚴厲譴責。外交部指出，維持台海和平穩定現狀已經是國際社會普遍共識，蔡英文自2016年上任以來，始終信守承諾，致力維持現狀，並多次公開強調維持現狀就是主張，也會全力阻止現狀被片面改變。

外交部強調，維持現狀是當前台灣主流民意，蔡總統堅持追求和平的立場，更受到國際社會的高度認同，讓台灣走向世界，讓世界上架台灣；理性不挑釁，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進才是「蔡英文路線」。

外交部批評，在我國即將舉行民主轉型後的第8次總統大選前夕，北京政府不理會國際社會的質疑和反感，全然不顧台灣人民的感受，企圖以所謂「戰爭與和平的選擇」進行恐嚇脅迫，此種公然介選的粗暴行徑才是造成兩岸關係及區域發展緊張對立的禍源，不僅無助於兩岸關係的良性發展，也不利於台海及區域的和平穩定與繁榮，更不符合區域其他國家的利益和期待，呼籲北京當局深切自我檢討，懸崖勒馬，停止任何挑釁言論和行徑。