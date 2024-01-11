宣明智承認了！草擬郭台銘「挺侯康」公開信：以老朋友身分

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

總統大選投票倒數，鴻海集團創辦人郭台銘是否表態成為關注焦點，近日卻流傳一封「台灣阿銘的公開信」，提及郭台銘喊話將選票集中投給侯康，卻被郭辦嚴正否認。今（11）日前往嘉義助選的聯電榮譽副董事長宣明智承認，該信是自己與友人共同草擬發出，「他想說的話，我們幫他說出來！」

▲郭台銘疑發公開信喊話支持侯友宜，宣明智坦承是他與友人草擬。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



宣明智今下午前往嘉義市，替立委參選人張秀華站台，被問及是否替郭台銘發聲挺侯康？他表示，郭自藍白合破局後一直沒有出現，他也搞不清楚是怎麼回事，但郭做了非常多貢獻，提出許多政策，距離選舉剩下一點時間，因此他以老朋友身分，幫他把心中的話說出來，在自己經手下，與其他同為「郭粉」的好友商討，寫出這封信的內容，「所以希望大家搶救郭台銘，票投侯友宜」。

▲宣明智到嘉義市支持國民黨立委候選人張秀華。

宣明智又說，這封信有以不同管道轉知給郭台銘，但本人是否有看見無法對證，不過就共同商量結果來說，內容就是他想講的沒錯，是揣測他意思準備的，「（郭）是不是否認內容，我相信不會，以我對他了解，這些都是他想說的話，我們幫他說出來！」

疑為郭台銘喊話之公開信，內容落款為「台灣阿銘-郭台銘 中華民國113年元月9日於台北」，提及「從去年 11月君悅之會後，我只是走下了舞台，離開了大家的視線焦點，回歸一個一般國民的身份，因為，對於我該，及我想扮演的角色，就是促成藍、白合，已經付出了全力，盡到了我之所能，惟惜事與願違」。

信件也強調，「雖然，我已經離開大選的舞台，但心中念茲在茲的，仍是台灣人民的心聲及主流民意的實現；之前藍白合雖未能全面合作，但在即將投票的當下，仍有另一種形式的『合』 ，就是我籲請所有不滿民進黨執政倒行逆施的國人，曾經支持我，尤其我永存感恩加愧疚的百萬為我連署的好朋友，一起站出來『下架民進黨』；就在這周六，集中火力將選票投給藍營候選人侯友宜、趙少康，因為他們兩位是最有可能當選的候選人！這是我的心願，更是我誠摯的請託」。