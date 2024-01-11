賴清德被列美「危險朋友」　國民黨：國家交給賴會陷何種兵凶戰危？

▲凌濤11日出席「美智庫質疑賴清德路線？將成美『危險的朋友』」記者會。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨總統候選人賴清德被全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」（Eurasia Group）評估為美國的「危險朋友」（Dangerous Friends）。對此，國民黨2024競選發言人凌濤今（11日）質疑，若1月13日把國家交給美國智庫口中的「危險朋友」，台灣會陷入何種兵凶戰危？兩岸的和平現狀會受到多大衝擊？

國民黨11日舉辦「美智庫質疑賴清德路線？將成美『危險的朋友』」記者會。凌濤表示，賴清德在辯論會上竟表示中華民國憲法會對台灣帶來災難，要實現台獨，讓全球智庫的政治風險評析，把賴當成相當大的風險。

凌濤表示，歐亞集團評估今年風險的報告中，在美國的「危險朋友」中，有一個就是賴清德，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）並列。凌濤引述風險報告，如果台灣選舉由賴清德與副總統候選人蕭美琴勝選，台海的不安現狀將很快受到考驗；烏克蘭、以色列和台灣將繼續是美國的主要盟友，但這些國家領導人追求國家、有時是個人的利益，將進一步使華盛頓陷入不斷擴大的衝突。

凌濤指出，歐亞集團是歐美企業最常用的地緣政治風險諮詢公司，也是全球最大的政治風險諮詢公司。在紐約、華盛頓、倫敦、東京、聖保羅和舊金山設立了辦公室，掌握政情，影響全球外資的投資意向。

凌濤質疑，若1月13日把國家交給美國智庫口中的「危險朋友」，台灣會陷入何種兵凶戰危？兩岸的和平現狀會受到多大衝擊？外資對台灣的投資會有多大焦慮與恐慌？

凌濤也說，外媒《彭博》「台海若開戰代價10兆美元」的報導指出，根據「彭博經濟研究」估計，台海開戰將付出約10兆美元（約310兆新台幣）的代價，相當於全球GDP百分之十，遠超過俄烏戰爭、新冠疫情和全球金融危機造成的影響；報導也說，台海開戰代價太大，各方就算不滿現狀，都明白不該冒這種風險。

凌濤表示，但賴清德稱「中華民國憲法是台灣災難」，台獨思維會把台灣未來帶往何種危機？這是全球媒體關注的現象，也讓大家擔心賴清德是否會讓台灣陷入兵凶戰危的災難險境。