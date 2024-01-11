快訊／馬英九「未受邀」出席選前之夜　國民黨：避免民進黨詆毀馬

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九將缺席國民黨選前之夜，馬辦稱「我們沒有受邀，所以不會出席」。對此，國民黨回應，「民進黨針對馬前總統接受外國媒體訪問的內容，不當的攻擊馬前總統，為了避免民進黨利用機會詆毀馬前總統，因此才沒有邀請馬前總統出席」。

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康的選前之夜將在板橋第一體育場舉辦。由於選前之夜向來是最後大衝刺活動，各黨大咖都會被安排輪番上場助講，但國民黨11日發布的新聞稿中，嘉賓未列馬英九。

對於國民黨選前之夜的嘉賓未列馬英九，馬辦回應，「我們沒有受邀，所以不會出席」。國民黨則說，「民進黨針對馬前總統接受外國媒體訪問的內容，不當的攻擊馬前總統，為了避免民進黨利用機會詆毀馬前總統，因此才沒有邀請馬前總統出席。」

國民黨所稱的外媒訪問內容，是指《德國之聲》昨刊出的馬英九專訪。馬說，兩岸必須創造一個可以和平相處的局面，無需使用武力，這可能比任何其他言論都更重要；當被追問，你認為可以信任習近平？馬回應，「就兩岸關係而言，必須相信他」。

侯友宜昨被問到此事時表示，馬英九的想法跟他有些不同，「我對大陸從來不做不切實際的想法」。趙少康則說，兩岸當然要和睦，不能完全不相信習近平，否則談什麼？但也不能完全相信。

馬英九11日下午出席國民黨「四海同心、海外團結」造勢會，媒體於會前與會後，關切馬有關在《德國之聲》的言論，及是否覺得遭侯友宜切割，然馬皆未回應任何提問。