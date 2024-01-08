蔡英文力挺蘇巧慧「讓她衝出新北最高票」　樹林造勢選前大團結

▲蘇巧慧7日在樹林舉辦「選前大團結」造勢活動，總統蔡英文等人到場力挺。（圖／翻攝臉書蘇巧慧，下同。）



記者吳美依／綜合報導

選戰進入最後衝刺，新北市第5選區民進黨籍立委蘇巧慧力拚連任，7日在樹林舉辦「選前大團結」造勢活動，就連總統蔡英文也親臨現場力挺，更喊話選民「要跟蘇巧慧一起衝衝衝，衝出新北最高票。」

蘇巧慧陣營舉辦「樹林選前大團結」，除了總統蔡英文之外，同黨立委林昶佐及洪申翰，新北市議員廖宜琨、林銘仁、卓冠廷、蘇泓欽、彭一書、陳世榮等人也到場支持。

蔡總統致詞時指出，負責掌握方向盤的是總統與副總統，引擎則是立法院，民進黨國會要過半，引擎才夠力，國家才會繼續進步。而去年完工通車的台65線浮洲匝道、已經核定通過的捷運萬大樹林線、正在動工的捷運北環段等建設，都是蘇巧慧積極爭取來的，請大家一起努力打拚，讓蘇巧慧連任。

蘇巧慧則表示，因為蔡總統推動前瞻計畫，才能為樹林、鶯歌、新莊西盛九里爭取資源，打造更多基礎建設，包括樹林捷運、台65線浮洲橋匝道、38所學校設施翻新、新樹鶯堤外便道等。她在地方舉辦62場座談會發表「成績報告」，走過數十場徒步掃街，在路口與鄉親問早，就是希望透過實際政績拜託鄉親，用選票疼惜真正會做事的人。

蘇巧慧坦言，這次選得很辛苦，自己8年任內政績可以寫成兩大本，而對手陣營如果只是喊著「做就對了」，絕對無法讓地方進步向前，「這些建設需要長期的堅持、無數次的會勘及協調才能順利完成。一句『成功爭取』的背後需要許多人齊心努力才會有成果，而蘇巧慧『真的做到了！』」

蘇巧慧、石明謹站路口 秀4大政績「體育從基層紮根」力拚留國會



年末衝刺！蘇巧慧周末連跑近30行程 見支持者熱情喊：繼續衝



蘇巧慧拜票「政績就在旁邊」 台65線浮洲橋匝道爭取7年8月啟用