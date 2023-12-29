蘇巧慧拜票「政績就在旁邊」　台65線浮洲橋匝道爭取7年8月啟用

▲蘇巧慧、張宏陸、羅致政、廖宜琨在台65線浮洲橋匝道口拜票。（圖／翻攝臉書蘇巧慧，下同。）



記者吳美依／綜合報導

選戰倒數！新北市第5選區民進黨籍立委蘇巧慧今（29日）早在台65線浮洲橋匝道旁，與同黨2名立委、1名市議員「合體」拜票。她表示，自己上任以來，持續努力解決選區的對外交通，這條匝道也在7年的爭取、研議吉無數次會勘下，終於在今年8月順利啟用。

蘇巧慧與立委張宏陸、羅致政，以及市議員廖宜琨在政績旁「合體」，一起向板橋、樹林、新莊的鄉親說早安，也在臉書貼文指出，她積極爭取的這項建設，不僅「讓大家回家的路更方便」，也是與樹林、板橋的立委共同打造的共榮共好生活圈。

蘇巧慧說明，台65線浮洲橋匝道口的爭取過程，包括2016年主動和交通部研究工程可行性、2017年總質詢向時任行政院長賴清德當面爭取、2018年成功爭取總經費4.7億元，並且持續追蹤工程進度，終於在2021年開工，今年8月完工，「這幾年我們一起用最認真的實在成績，誠懇拜託大家，1/13出門投票，繼續支持會做事的立委留國會！」