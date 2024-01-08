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韓國瑜喊「棄柯投侯」拚棄保　黃揚明示警：恐影響藍小雞選情

▲▼柯文哲高雄車掃，會前受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨不分區立委候選人韓國瑜日前在造勢活動中稱民眾黨總統候選人柯文哲如同「空氣槍」，熱鬧但不會贏，喊話選票應盡快回流侯康配，被外界視為操作棄保。對此，媒體人黃揚明則認為，韓國瑜把話講到這個程度恐影響藍營立委選情，會提高柯文哲支持者對國民黨的仇恨值，導致區域立委選票流動。

黃揚明7日在節目《新聞大白話》中指出，韓國瑜連續兩天「登高一呼」，先是說「沒有總統支持柯文哲、立法院長韓國瑜」，結果還是有網友擷取成「總統支持柯文哲、立法院長韓國瑜」，表示韓國瑜還是支持柯文哲；因此，韓國瑜第二天直接形容柯文哲是「空氣槍」，等同直接說柯文哲不會贏，他認為，柯文哲可以思考提告意圖使人不當選，但一旦提告，韓粉的票就拿不到。

黃揚明表示，當韓國瑜喊到這個程度，如果最後棄保效應還是沒有發生，代表柯文哲的支持者非韓國瑜催得動。他直言，韓國瑜身為國民黨不分區立委第一名，一定要把話講到這個程度，去催對那些自稱韓粉的票，不然選後可能被檢討。

但黃揚明也提到，這樣對國民黨的立委選情不一定有利，當藍軍開始把柯文哲邊緣化的時候，會讓柯文哲支持者對國民黨的仇恨值提高，在很多區域立委民眾黨沒有提名的情況下，「當這群人總統投了柯文哲，立委選票會如何流動，可能就決定了選舉結果。」

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