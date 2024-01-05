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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇巧慧、石明謹站路口　秀4大政績「體育從基層紮根」力拚留國會

▲▼蘇巧慧和石明謹等人站路口。（圖／翻攝臉書蘇巧慧）

▲蘇巧慧和石明謹等人站路口。（圖／翻攝臉書蘇巧慧，下同。）

記者吳美依／綜合報導

新北市第5選區民進黨籍立委蘇巧慧今（5）晨與知名球評、黨籍不分區立委候選人石明謹一起「站路口」問早拜票，她也藉此提出4項政績表示，自己過去多年不斷爭取經費，實踐「體育從基層紮根」的理念。

選戰倒數8天，蘇巧慧與石明謹、 新北市議員廖宜琨、金寮里里長楊淑惠、文林里里長甘永昌、潭底里里長許萬來，一起站路口拜票，而這個特別的組合也讓她笑說，「有知名球評一起幫我加油打氣，整個早晨都充滿戰鬥力」。

蘇巧慧過去幾年爭取經費，讓基層培訓有更好的軟硬體及活動空間，具體政績包括鶯歌工商的室內投打練習場及拳擊基礎訓練站，樹林高中興建網球場及風雨操場，尖山國中興建紅土棒球場，福營國中風雨操場地坪整建等。

▲▼蘇巧慧和石明謹等人站路口。（圖／翻攝臉書蘇巧慧）

除此之外，她也持續在國會推動體育相關政策，包括提案修正並三讀「運動產業發展條例」遏止黃牛票，與政府共同推動「黃金計畫」提升選手訓練資源，並且持續質詢運動議題，希望讓教練及運動員獲得更好的照顧。

蘇巧慧表示，「台灣的體育需要從基層紮根」，因此「雖然我不是體育選手，但我是體育最好的推手」，希望鄉親繼續支持自己留在國會，一定會持續推動相關政策，提升台灣運動環境。

樹林的鄉親大家好，#左盃 #石明謹 來啦！有知名球評一起幫我加油打氣，整個早晨都充滿戰鬥力也感謝 廖宜琨...

蘇巧慧發佈於 2024年1月4日 星期四
 
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