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社會 社會焦點 保障人權

前民進黨資深黨員狀告吳音寧家族貪污　表哥出面反擊

記者唐詠絮／彰化報導

彰化前民進黨資深黨員林斯明，日前在網路po文公開為謝衣鳯豪宅爭議抱不平，並指出第三選區立委候選人吳音寧、吳母與其表哥（前溪州鄉長）黃盛祿涉採購弊案，大搞公共標案8年；今天上午與民眾手拿「吳鬼搬運」立牌，前往地檢按鈴控告貪汙瀆職。吳音寧競總副總幹事黃盛錄，針對指控也出面澄清。

▲綠營前資深黨員林斯明狀告吳音寧家族貪污。（圖／記者唐詠絮攝）

▲綠營前資深黨員林斯明狀告吳音寧家族貪污。（圖／記者唐詠絮攝）

▲綠營前資深黨員林斯明狀告吳音寧家族貪污。（圖／記者唐詠絮攝）

▲綠營前資深黨員林斯明狀告吳音寧家族貪污。（圖／記者唐詠絮攝）

林斯明說，他是看不過去才出來告發，並指出 2013年黃盛錄擔任溪州鄉長，任用表妹吳音寧擔任主秘， 6月28日成立溪州尚水農產公司，由剛從教師退休的吳母擔任負責人，公所採最有利標公開招標「幼兒園年度幼童點心及營養午餐食材」，由登記才33天的「溪州尚水」獨家承攬，自2013至2019年累計1624萬餘元，更何況3人是舅甥、母女關係，與民爭利、剝奪農民參與機會共同賺取黑心錢。

▲綠營前資深黨員林斯明狀告吳音寧家族貪污。（圖／記者唐詠絮攝）

▲綠營前資深黨員林斯明為謝衣鳯抱不平。（圖／記者唐詠絮攝）

林斯民也謝衣鳯立委抱屈，他說，溪州962地號台糖地是2019年公開標售，台糖是執政的民進黨所轄，如何瓜田李下？該筆標售土地636坪，底價6千多萬元，由13家合格者競標，謝家所屬隆霖開發公司以9千8百多萬元出價最高得標，哪來特權得標？更何況當年的立委是洪宗熠，並不是謝家前立委鄭汝芬，現在綠營卻以栽贓方式打烏賊戰，只會害慘台糖標售承辦人。

▲前溪州鄉長黃盛錄說明。（圖／吳音寧競辦提供）

▲前溪州鄉長黃盛錄說明。（圖／吳音寧競辦提供）

黃盛錄對此提出4點反駁表示，林斯明已經不是第一次告他，「早在我競選溪州鄉長連任時，他就告過我和吳音寧圖利」，司法已經證實是子虛烏有的指控，現在選舉到了，又在亂告，懷疑他背後有特定人士或不明資金唆使。

黃盛錄指出，林斯明用落伍的觀念抹黑「最有利標」，溪州公所是報准縣府同意，將小朋友吃的標案，從最低標改為最有利標，只因為小朋友的食物不是便宜就好。並強調，針對林斯明在網路上亂放謠言，吳音寧競辦已於上周提告，觸犯刑法「加重誹謗」、「意圖使人不當選」，絕不容許不實謠言抹黑，所有轉傳惡意不實訊息的人、包含對手謝衣鳯陣營，都一併提告，以正視聽。

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