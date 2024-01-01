年末衝刺！蘇巧慧周末連跑近30行程　見支持者熱情喊：繼續衝

▲蘇巧慧在樹林跑行程，走入保安市場並且掃街拜票。（圖／翻攝臉書蘇巧慧，下同。）



記者吳美依／綜合報導

2023年的最後一個周末，新北市第5選區民進黨籍立委蘇巧慧接連跑了將近30個行程，她坦言從早到晚幾乎沒有一刻休息，但支持者的熱情回應，就是讓自己「繼續衝」的最大動力。

蘇巧慧力拚連任，隨著2023年來到尾聲，也加緊腳步最後衝刺。她表示，從早上走入保安市場、車隊掃街，到晚上繼續徒步拜票，幾乎沒有休息，但是非常感謝大家的熱情回應，「不論是市場中給我大大擁抱的鄉親，又或是從家門口衝出來，只為了給我打氣的朋友，都是讓我繼續衝的最大動力。」

蘇巧慧說，透過掃街走遍大街小巷，握過鄉親的每一雙手，「就是希望能夠讓更多人知道，這幾年在我的努力和爭取之下，樹林、鶯歌、新莊真的有了很大的改變。」在與大家一起迎接2024年的同時，也希望選民力挺蘇巧慧、賴蕭配與民進黨，「讓台灣繼續穩健向前！」

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