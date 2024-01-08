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遭高嘉瑜爆「坐擁美國豪宅價值21億」　李彥秀：申報疏漏造成誤會

▲▼高嘉瑜召開 三代議員錢從哪來 李彥秀加州高檔住宅區市價21億 還在中國置產 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜質疑李彥秀加州高檔住宅區市價21億元。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

尋求連任的民進黨台北市立委高嘉瑜今天質疑，對手、國民黨立委候選人李彥秀在美國、中國坐擁遠超過正常民意代表收入所得的豪宅，像在加州爾灣的豪宅，若申報無誤的話，市值將高達新台幣21億元。

李彥秀透過新聞稿表示，經查財產申報中美國加州爾灣的土地與建物，是在民國105年以180萬美元購入，並非高嘉瑜所言價值新台幣21億元；同時，這筆財產為建物面積5142平方英尺（144.48坪）且座落於6900平方英尺（193.86坪）土地之上。

李彥秀提到，辦公室同仁為配合申報表單，疏漏誤未將「平方英尺」換算為「平方公尺」，導致各界誤會，今天將派員向相關主管機關申請更正。

她說，近年取得的土地都是繼承取得，且因繼承者眾，持份比例都非常低，歷年來擔任公職和參選，都依法申報財產，並無隱匿且可受公評。

▲▼台北市第4選區立委候選人李彥秀、高嘉瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲台北市第4選區立委候選人李彥秀、高嘉瑜。（圖／ETtoday資料照）

高嘉瑜今天在民進黨立法院黨團召開記者會表示，據監察院資料顯示，2018年李彥秀申報土地31筆、建物8筆，如今已增加為土地38筆、建物10筆，可謂是生財有道的地產王。

高嘉瑜說，李彥秀申報的房產中，不僅包含中國海南島三亞市金雞嶺路的一間60坪豪宅，更有一間坐落於美國加州爾灣的高檔住宅區且「占地6900平方公尺」，換算近2100坪的大豪宅，相當於一個足球場大。

高嘉瑜質疑，加州爾灣每平方公尺均價為1萬美元，若6900平方公尺的申報資料無誤的話，李彥秀的豪宅市值將高達21億元，但這筆錢從何而來，一個正常的地方民代、三代議員的政治世家，怎麼會有這麼多錢，李彥秀應向選民解釋清楚。

高嘉瑜表示，李彥秀登錄的美國豪宅，購買時間為105年6月2日，而105年2月1日是李彥秀宣示成為第9屆立法委員的日子，中間僅相差4個月，而李彥秀每年也長期待在美國，令人質疑是否計畫投資移民美國、有沒有綠卡。

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