新北檢證實收到羅致政不雅片鑑定報告　公開真偽需「2條件」

▲民進黨立委羅致政尋求連任，選前關鍵時刻陷入不雅影片外流風波。（圖／記者陳家祥攝）

記者黃哲民／新北報導

民進黨新北市立委候選人羅致政今年（2024年）元旦起，接連陷入不雅影片及私人談話錄音外流風波，羅向調查局新北市調查處告發，主張兩者都是境外勢力深偽介選手段，據悉，調查局已完成影片鑑識報告送交新北地檢署偵辦，檢方今（8日）證實已收到，但未來是否公開鑑定結果，須依法尊重被害人意願與辦案需要。

至於媒體報導指稱消息人士爆料，調查局鑑定結果顯示這些不雅影片並非深偽造假，調查局今（8日）發布新聞稿否認傳聞，強調基於偵查不公開規定，並沒公布鑑定結果，請民眾尊重司法調查，切勿揣測與渲染，共同維護選舉秩序。

羅致政在新北市第7選區（板橋東區）尋求連任，今年元旦當天，網路瘋傳數段自拍性愛影片，影中男主角容貌疑似羅致政，還有媒體以《大立委成A片男主角》等聳動標題報導，羅反擊指稱影片遭深偽造假，是境外勢力對他的介選手段，羅並在本月（1月）2日深夜向調查局新北市調查處告發。

事涉立委選情，新北處報請新北檢指揮偵辦，由調查局資通安全處資安鑑識科鑑定影片真偽，但事隔一周仍未公布結果，令外界議論紛紛，還有媒體質疑檢察總長邢泰釗曾要求選舉期間，若接獲情資證實是假訊息，應在48小時內對外澄清，但檢調鑑定本件影片真偽結論諱莫如深，是否可反向證明影片沒造假。

▲國民黨總統候選人侯友宜呼籲檢方24小內公布鑑定結果，查明羅致政不雅影片外流事件是否為中共介選手段。（圖／記者鄭佩玟攝）

據悉，調查局的鑑定報告已送交新北檢，檢方今證實已收到，但強調未來是否公開鑑定結果，須依法尊重被害人意願與辦案需要。檢方所指法令規定，為《性侵害犯罪防治法》明訂，涉及《刑法》妨害性隱私及不實性影像罪章所列各罪，須經被害人同意才可公開。

由於本案不雅影片除了容貌疑似羅致政的男主角，還有多名女子入鏡，都須檢調逐一查明身分，在偵結前，檢方應不會公布鑑定結果，但羅致政若被檢方傳訊而得知結論並自行公開，須自負相關法律責任。

此外，羅致政昨（7日）又被爆料1段疑似與總統蔡英文對話41分鐘的錄音檔，內容為推薦「老師」給蔡建議消災解厄，並提及多件黨、政人事，羅也公開指稱這是深偽介選手段，至於是否與私密影片併案調查，新北檢今表示尚未接獲報案或移送。

國民黨總統候選人侯友宜今喊話若真如民進黨所稱，本件私密影片是中共對羅致政的介選，那麼事態嚴重，檢方應在24小時內趕快公布影片鑑定結果，而疑似羅致政與蔡英文的對話被錄音還外流，更屬國安危機，檢調也應盡快查明。