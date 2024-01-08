再遭藍營控「論文抄襲」！李柏毅怒了　主動送學倫會證明清白

▲遭藍營指控論文抄襲，李柏毅反擊被抹黑。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市立委候選人李柏毅被爆論文涉嫌抄襲，國民黨高雄市黨部今（8）日由副發言人呂謦煒、市議員陳麗娜共同召開記者會，公開質疑李柏毅跑出13%相似度的版本為畢業後修改版或疑似造假。對此，李柏毅反擊表示，這是抹黑，為證明清白，已主動送高大學倫審查委員會審理。

上個禮拜揭發李柏毅論文疑似造假的呂謦煒表示，國民黨是拿國家圖書館李柏毅中華民國102年6月的畢業碩士論文，圖靈比對跑出30%的相似度。電腦不會騙人，如果是同樣版本、用同樣圖靈系統跑，不會有兩種結果。但李柏毅卻宣稱他用圖靈跑出13%的結果，差異非常大。

▲藍營指控李柏毅論文抄襲。（圖／記者賴文萱翻攝）

呂謦煒表示，他上禮拜在台北記者會還誇獎李柏毅，說他不像何博文、蔡適應去抄襲維基百科或大陸的百度百科，因為維基及百度是方便但不嚴謹。當時國民黨30％沒有比對出李柏毅抄襲維基，但他自己的13%版竟出現抄維基百科的結果，很明顯雙方不是用相同內容的論文跑圖靈。

市議員陳麗娜則表示，據傳高雄大學在1月5號國民黨記者會後，立即為李柏毅擬出一個說帖，只是遲遲未發，不知道這個傳聞是否為真？而李柏毅13%的版本是不是高雄大學跑出來的？如果13%的版本是高大跑的，難道是在1月5日當天緊急跑的嗎？在還沒送學倫會之前，就替涉嫌抄襲的學生護航跑系統，這沒有問題嗎？

▲藍營指控李柏毅論文抄襲。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳麗娜指出，如果高雄大學真的當天為他跑出一個13%的版本，很難不讓人懷疑高雄大學學術尊嚴受到迫害。李柏毅是新潮流陳菊非常重要的子弟兵，有沒有可能新潮流的手已伸入校園？希望高雄大學能夠說清楚，講明白，也期待李柏毅趕快把版本拿出來。

對此，李柏毅反擊表示，這是國民黨抹黑手法，台北抹完，高雄繼續抹。經系統比對後，結果相似度僅13%，為證明高大及個人清白，已主動送高大學倫審查委員會審理。