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李佳芬陪張秀華湖美夜市拜票　粉絲搶合照簽名！人氣不輸韓國瑜

▲▼ 李佳芬陪掃湖美夜市張秀華期許攜手韓國瑜發展雲嘉生活圈 。（圖／張秀華競選總部提供）

▲韓國瑜夫人 李佳芬陪張秀華掃湖美夜市，期許張進軍立法院攜手韓國瑜發展雲嘉生活圈 。（圖／張秀華競選總部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨不分區立委第一名候選人韓國瑜夫人李佳芬6日晚間南下嘉義，陪同黨籍嘉義市立委候選人張秀華到首日試營運的湖美夜市掃街拜票，市民爭相拍照、鼓勵，還有攤商送上鳳梨，高呼「凍蒜」！營造勝選團結氣勢。

▲▼ 李佳芬陪掃湖美夜市張秀華期許攜手韓國瑜發展雲嘉生活圈 。（圖／張秀華競選總部提供）

湖美夜市去年試營運期間，曾因民眾黨總統候選人柯文哲造訪而喧騰一時，異地試營運首日，6日傍晚四、五點就吸引滿滿的人潮前來體驗，周邊道路擠得水泄不通，適逢張秀華與李佳芬現身拜票，許多韓粉早早就來到夜市入口處等待加油打氣。

▲▼ 李佳芬陪掃湖美夜市張秀華期許攜手韓國瑜發展雲嘉生活圈 。（圖／張秀華競選總部提供）

李佳芬為嘉商傑出校友，目前就讀嘉義大學教育所博士班，她表示就學時期都在嘉義，對嘉義市一點都不陌生，她肯定張秀華兩代超過五十年深根基層，深信未來進入立法院，絕對能看緊民眾荷包、爭取預算建設嘉義市，讓市政發展更上一層樓。

▲▼ 李佳芬陪掃湖美夜市張秀華期許攜手韓國瑜發展雲嘉生活圈 。（圖／張秀華競選總部提供）

湖美夜市共有200個攤位，6日試營運首日，吸引爆滿人潮將周邊道路擠得水泄不通，李佳芬晚間6點抵達，隨即有熱情民眾拿出書籍、背心等要簽名，李佳芬來者不拒，拜票過程中，也有許多韓粉認出李佳芬，紛紛拿出相機合影，人氣一點都不輸韓國瑜。

張秀華表示，投票前超級星期六，感謝李佳芬特地從雲林趕來嘉義熱情相挺，陪同1小時逛夜市助選，雲嘉自古以來就是共同生活圈，未來如順利當選立委，絕對支持韓國瑜競逐立法院長，也希望未來能攜手韓國瑜爭取雲嘉建設預算，發展雲嘉共同生活圈。

 
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