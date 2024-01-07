　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王婉諭偕老公車掃曝心內話　感性告白：與你攜手同行就不會畏懼

▲▼王婉諭與先生劉大經一同在竹北車掃。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

▲王婉諭與先生劉大經一同在竹北車掃。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選倒數6天，各陣營皆積極把握最後一個周末掃街拜票，時代力量新竹縣第二選區立委候選人王婉諭今（7）日就偕同丈夫劉大經在竹北車掃，她也在臉書分享對老公的心內話，強調在選舉只剩不到一個禮拜的此刻，能得到伴侶的陪伴與支持，是她最大的動力，「謝謝我的神隊友，不論前方有多少困難，只要和你攜手同行，我都不會再有任何畏懼。」

「謝謝我家大寶，選前的最後一個週日，陪著我一起在竹北車掃！」王婉諭感性表示，選舉前大家都會找各種大咖站台，但在她心中，家人永遠都是重要的。

王婉諭提到，從小燈泡案件發生到現在，她和先生曾有過無數遲疑、傷痛的時刻，甚至他們也曾想過，為了遺忘痛楚而離開這片土地的可能性，「但最終，為了不再讓同樣的悲劇發生，我們選擇留下來。」這一路以來，先生一直她身旁，用自己的方式陪伴著她，即便因為擔心她受傷，而在她投入政壇、接任黨主席、再次參選的每一次決定過程中，不斷的向她表示擔憂和疑慮。

「但當我們共同做出決定後，大經總是堅定的支持，作我的堅強後盾」，王婉諭坦言，這條路對他們來說，都太不容易了，尤其開始選舉後，朝六晚十一的生活，讓先生承擔起更多陪伴孩子的重任。

王婉諭最後感性告白，「我相信，一起走過最艱難時刻的我們，擁有著比誰都更堅強的信念與羈絆」，在選舉只剩不到一個禮拜的此刻，能得到伴侶的陪伴與支持，是她最大的動力，「謝謝我的神隊友，不論前方有多少困難，只要和你攜手同行，我都不會再有任何畏懼。」

ET快訊
快訊／現場直擊！3萬人擠爆夢時代　高喊「給我一個總統侯友宜」
少年愛上美女人妻！「黏一起4天」拍性愛片：要抱抱
快訊／連續3天！　北韓砲擊延坪島海域
3病毒佔最多！患者增2~3成　孩童昏倒併發「壞死性腦炎」
兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！　衛生紙團沾精液

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／現場直擊！3萬人擠爆夢時代　高喊「給我一個總統侯友宜」

超級星期天！陳其邁陪許智傑拜票炒熱鳳山　秒變簽名會甜寫：愛你

直擊／「國民黨王心凌」來了！　柯志恩率高雄小雞辣跳「愛你」

選前關鍵6天！蕭美琴挺李坤城「專業不買票」　蔡明堂走市場拉票

侯辦再批賴清德廣告侵權　民進黨：跟中共思維一樣

民進黨4選將南北串連　王定宇挺黃捷「國會過半關鍵」

高雄激戰區！黃捷找親妹當分身催票　陳美雅拚「藍白合」進立院

王婉諭偕老公車掃曝心內話　感性告白：與你攜手同行就不會畏懼

顏寬恒控對手派送抹黑文宣　林靜儀：做過的事還怕人講

柯文哲爆韓私下說法不同　趙少康：韓國瑜可能騙他、安慰他而已

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

王心凌x周深唱跳《睫毛彎彎》　突演小劇場：我們是敵人XD

LV掉LOGO「LOVER變OVER」　男神大集合...最高顏值趴！

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

沒開電熱毯虎斑臉超不爽　飼主怨：最機X生物認證！

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

快訊／現場直擊！3萬人擠爆夢時代　高喊「給我一個總統侯友宜」

超級星期天！陳其邁陪許智傑拜票炒熱鳳山　秒變簽名會甜寫：愛你

直擊／「國民黨王心凌」來了！　柯志恩率高雄小雞辣跳「愛你」

選前關鍵6天！蕭美琴挺李坤城「專業不買票」　蔡明堂走市場拉票

侯辦再批賴清德廣告侵權　民進黨：跟中共思維一樣

民進黨4選將南北串連　王定宇挺黃捷「國會過半關鍵」

高雄激戰區！黃捷找親妹當分身催票　陳美雅拚「藍白合」進立院

王婉諭偕老公車掃曝心內話　感性告白：與你攜手同行就不會畏懼

顏寬恒控對手派送抹黑文宣　林靜儀：做過的事還怕人講

柯文哲爆韓私下說法不同　趙少康：韓國瑜可能騙他、安慰他而已

26歲OL拍完寫真照　回家「渾身爆癢」抓出血痕 ！醫師解答

有錢人「1花錢觀念不一樣」　理財網紅曝：跟賺多少沒關係

快訊／現場直擊！3萬人擠爆夢時代　高喊「給我一個總統侯友宜」

台南35坪事故屋開價580萬　網嗆「公開入手價」戰翻

秀英首挑戰舞台劇卻惹出風波！　「相機快門聲不斷」觀眾怒刷負評

快訊／高雄男陳屍大圳！一早巡田未歸　家屬報警尋獲遺體

超級星期天！陳其邁陪許智傑拜票炒熱鳳山　秒變簽名會甜寫：愛你

kafeD推「微醺清醒」限定啤酒　微醉冬季限定「草莓奢華氣泡」走香檳風

老人臭年輕化！「2大關鍵原因」曝　醫警告：愛吃補恐害味道更重

才偷笑汪峰斷開章子怡　葛薈婕深夜突喊話：既然又離婚，請聯繫我

政治熱門新聞

李艷秋「賴清德主打中國介選固守基本盤」　柯文哲已氣急敗壞

揭《在路上》隱藏大彩蛋　他諷：難怪賴清德一路上這麼開心！

被嗆女兒白死　王婉諭：沒鎂光燈也從未停下腳步

快訊／2024大選首起　柯文哲造勢場驚傳男子攜鎮暴槍到場

曝柯文哲支持者就是「選爽的」　她示警：這股力量會延續到2026

北票南補！　藍營「轟綠尊柯」催最後一波

柯文哲台中造勢湧5萬人　藍營小雞也來場外蹭人氣

藍綠桃園大拚場　賴清德中壢造勢湧入破10萬支持者

侯友宜直球對決　要求公布高端合約

蔡英文造勢脫稿問支持者《在路上》觀看次數　「我覺得有人在騙我」

韓要挺柯票投侯康　柯：私下講的不一樣

超級星期天　藍綠白決戰高雄

網傳羅致政與蔡英文私下錄音檔　羅致政：針對我的境外介選接二連三

喊話國台辦「未來一周軍機別繞」　趙少康：表達對台選舉善意

更多熱門

相關新聞

顏寬恒控對手派送抹黑文宣　林靜儀反擊

顏寬恒控對手派送抹黑文宣　林靜儀反擊

台中第二選區國民黨候選人顏寬恒7日控訴對手民進黨林靜儀，將抹黑的文件夾帶在選舉公報及投票通知單內，疑構成意圖使人不當選，將依法遞狀提告。林靜儀則回應，做過的事情，還怕人宣傳。

選前黃金周！盧秀燕陪江啟臣車掃豐原

選前黃金周！盧秀燕陪江啟臣車掃豐原

另類藍白合！李明璇掃街巧遇柯P車隊

另類藍白合！李明璇掃街巧遇柯P車隊

2024桃園立委選舉　電視政見發表會8日起登場

2024桃園立委選舉　電視政見發表會8日起登場

網傳羅致政與蔡英文私下錄音檔　羅致政：針對我的境外介選接二連三

網傳羅致政與蔡英文私下錄音檔　羅致政：針對我的境外介選接二連三

關鍵字：

2024立委2024縣市立委2024新竹縣立委王婉諭丈夫

讀者迴響

熱門新聞

彌月禮「1驚喜」難處理　全場認同

只有今天！超商飲品「買10送10」爽喝

約女友來房間「小阮經天」2天後提分手

捕獲野生男星市場擺攤賣雞腿

新北國三生跨年失聯9天　學長家找到他

林靖恩砸飯店突爆「身上只剩200元」！3天連發詭異PO文

工程師屁股滲血2年！一脫褲「掉出整串蓮霧」　屎都出不來

尼克妹藏臉5年「公開真面目」！

2024上半年「財運最好」3大星座

女大生聖誕節墜樓遺體破碎　父母心痛求助修復　

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

特斯被公審「停狗屎樣」！車主回擊：不爽歡迎砸車

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

人氣女優香水純拋震撼彈　將無限期停工

連2波降溫「探11度」！冷氣團最強時間出爐　投票日2地有雨

更多

最夯影音

更多
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝
趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面