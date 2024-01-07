王婉諭偕老公車掃曝心內話　感性告白：與你攜手同行就不會畏懼

▲王婉諭與先生劉大經一同在竹北車掃。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選倒數6天，各陣營皆積極把握最後一個周末掃街拜票，時代力量新竹縣第二選區立委候選人王婉諭今（7）日就偕同丈夫劉大經在竹北車掃，她也在臉書分享對老公的心內話，強調在選舉只剩不到一個禮拜的此刻，能得到伴侶的陪伴與支持，是她最大的動力，「謝謝我的神隊友，不論前方有多少困難，只要和你攜手同行，我都不會再有任何畏懼。」

「謝謝我家大寶，選前的最後一個週日，陪著我一起在竹北車掃！」王婉諭感性表示，選舉前大家都會找各種大咖站台，但在她心中，家人永遠都是重要的。

王婉諭提到，從小燈泡案件發生到現在，她和先生曾有過無數遲疑、傷痛的時刻，甚至他們也曾想過，為了遺忘痛楚而離開這片土地的可能性，「但最終，為了不再讓同樣的悲劇發生，我們選擇留下來。」這一路以來，先生一直她身旁，用自己的方式陪伴著她，即便因為擔心她受傷，而在她投入政壇、接任黨主席、再次參選的每一次決定過程中，不斷的向她表示擔憂和疑慮。

「但當我們共同做出決定後，大經總是堅定的支持，作我的堅強後盾」，王婉諭坦言，這條路對他們來說，都太不容易了，尤其開始選舉後，朝六晚十一的生活，讓先生承擔起更多陪伴孩子的重任。

王婉諭最後感性告白，「我相信，一起走過最艱難時刻的我們，擁有著比誰都更堅強的信念與羈絆」，在選舉只剩不到一個禮拜的此刻，能得到伴侶的陪伴與支持，是她最大的動力，「謝謝我的神隊友，不論前方有多少困難，只要和你攜手同行，我都不會再有任何畏懼。」