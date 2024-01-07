高雄激戰區！黃捷找親妹當分身催票　陳美雅拚「藍白合」進立院

▲黃捷找妹妹聯合車掃，把握選前最後週末衝刺選情。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰不到一週，民進黨高雄第六選區立委候選人黃捷今（7）日與妹妹黃蓉聯合車掃，黃捷表示，這幾天妹妹就已經在當自己分身幫忙拜票、跟垃圾車，深受婆婆媽媽喜愛。國民黨高雄第六選區立委候選人陳美雅則是力拚「藍白合」，找來民眾黨蔡璧如拉抬助選，盼成功進入國會。

黃捷與妹妹黃蓉的聯合車掃深受歡迎，有民眾特別從家中跑出來騎樓揮手，住在高樓層的民眾也紛探頭觀看，更有在線上看直播的稱讚，「妹妹有像明星桂綸鎂」，顯見這次姐妹連心的高人氣。

黃捷說，許多民眾倒垃圾時發現黃蓉在場，都搶著合照，行程途中也有許多鄉親主動詢問黃蓉在哪，所以今天特別安排一場車掃，一起姊妹連心，守護高雄，迎向勝選。

▲黃捷妹妹黃蓉被讚像桂綸鎂，掃街展現高人氣。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃蓉笑說，姐姐每次選舉都很想幫忙，因為「認識」了二十六年，姐姐的認真努力，她看的最清楚。她也說，這次特別跟老闆請一週的假，就是要好好幫忙姐姐衝刺，把她送進國會。而昨天回來的第一個任務，是去「幫姐姐買鞋」，因為姐姐行程滿檔，最近把鞋子穿到壞掉，居然也沒空買，所以妹妹就代勞，跑去鞋店挑選。

▲陳美雅找來蔡壁如「藍白合」，共同前進立法院。（圖／記者賴文萱翻攝）

而這次「藍白立委合作示範區」，高雄第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅），民眾黨蔡壁如及高雄民眾黨副主委劉家榮都陸續呼籲支持者，團結選票搶救法律專業人才，日本早稻田大學法律博士3號陳美雅，才能實現立法委員政黨輪替，將政府貪腐事件一一揭露，實現揭弊打貪，為人民發聲。

陳美雅呼籲台中第一選區民眾把票投給蔡壁如，蔡壁如也呼籲高雄第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅）支持者，團結搶救3號陳美雅，讓陳美雅和蔡壁如共同在立法院，監督政府為民眾權益把關！