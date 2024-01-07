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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖／白紙運動混入抗議標語　柯文哲高雄車掃拉出「長長一條貪食蛇」

▲▼柯文哲高雄車掃下午場。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲高雄車掃下午場，拉出長長「貪食蛇」車隊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／高雄報導

民眾黨總統候選人柯文哲車掃來到第6天，7日下午行經高雄鬧區，沿路可見不少拿起手機狂拍的年輕支持者，也有長者出面比1號，且柯文哲車隊也開始茁壯龐大，拉出長長一條宛如「貪食蛇」模樣；而粉絲也響應「白紙運動」寫上心願，但仔細一瞧，卻發現混入了一些「抗議」白紙。

柯文哲7日一整天在高雄市區車掃，上午在新興、三民區，下午則趁著週休假日，到鬧區包括駁二、高雄市立美術館周遭車掃，預計晚上將在凹子底捷運站附近舉辦「TeamKP召集令-高雄場」，盼再創岡山「三粉」大造勢氣勢，隔空向藍綠拚場。

▲▼柯文哲高雄車掃下午場。（圖／記者袁茵攝）

柯一早於民眾黨高雄市黨部前出發，被問到前幾次車掃狀況不錯，會不會擔心來「綠營大票倉」高雄反而被嗆？柯文哲回應，民主政治本來就是多元，且多元開放本來就是他相信的政治理念，「我倒覺得有各種不同聲音很正常，這也沒有什麼。」

而柯文哲車隊啟程後，由於今日為假日，且時間才上午9時30分許，路上行人並沒有很多，但早起民眾看見柯文哲，還是會揮手回應，或是比1號表達支持；而上路過後沒多久，確實也遇到少部分人比倒讚，但仍是揮手或比1號民眾較多。

▲▼柯文哲高雄車掃下午場，有民眾在一片柯文哲支持者中比倒讚。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲高雄車掃下午場，有1位民眾在一片柯文哲支持者中比倒讚。（圖／記者袁茵攝）

到了下午，柯文哲車隊同樣從高雄市黨部前出發，沿路民眾明顯增加不少，加上到觀光地區駁二、美術館附近，不少路過的外國人看見車隊奇景，表現出一臉好奇模樣；且柯文哲雖然每場車掃都會有志工騎摩托車相隨，但高雄下午場出現一般民眾騎摩托車、開車響應，直到終點前，拉出長長一條「貪食蛇」車隊。

柯文哲登記參選後多了國安單位進駐，此次車掃車隊最前方為警車開道、前導車宣導，並配有2台媒體車拍攝，一旁則有國安、警察騎車隨行，隔了一台國安車輛後，才是柯文哲的座車；但想不到卻有一名粉絲熱情到直接插入媒體車與國安車中間，硬是向柯文哲狂比讚，引來國安車輛狂按喇叭驅趕；隨後該名柯粉便直接開到其他路線，站在車頂上與柯文哲喊加油。

▲▼柯文哲高雄車掃下午場。（圖／記者袁茵攝）

▲柯粉站上車頂向柯文哲揮手喊加油。（圖／記者袁茵攝）

而柯文哲團隊自1月1日發動「白紙運動」，呼籲粉絲們在白紙上寫下心願，並在柯文哲、副總統吳欣盈車掃經過時舉出來，秀給柯文哲或吳欣盈看。該運動直至6日，與有眾多粉絲響應，並寫下各式各樣的標語替柯文哲加油，但7日上下午卻出現民眾在白紙上暗藏抗議標語，且幾乎都是批評投給柯文哲就是投中國大陸等文字。

柯文哲抵達休息點時，被問到怎麼看諸多民眾響應白紙運動，卻有人是寫下抗議標語？但柯文哲並未正面回應。

▲▼柯文哲高雄車掃下午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲高雄車掃下午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲高雄車掃下午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲高雄車掃下午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲高雄車掃下午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲高雄車掃下午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲高雄車掃下午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲高雄車掃下午場。（圖／記者袁茵攝）

▼民眾拿「投柯壞去」毛巾抗議。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲高雄車掃下午場，民眾「白紙運動」暗藏抗議標語。（圖／記者袁茵攝）

▼民眾用「白紙運動」暗藏抗議標語。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲高雄車掃下午場，民眾「白紙運動」暗藏抗議標語。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲高雄車掃上午場，民眾「白紙運動」暗藏抗議標語。（圖／記者袁茵攝）

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