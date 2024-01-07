民進黨4選將南北串連　王定宇挺黃捷「國會過半關鍵」

記者呂晏慈／高雄報導

選前超級星期天，各陣營紛紛祭出最後催票行動，民進黨派系湧言會召集人、立委王定宇今（7）聯合全台南北3位「新人」立委候選人，推出1分21秒搶救宣傳片，呼籲綠營支持者集中選票投給民進黨候選人，讓「台灣隊」人才進入國會，壯大台灣民主道路。

力拚連任的王定宇今天串連數位立委候選人打出團體戰，包括新北市第一選區立委候選人何博文、基隆市立委候選人鄭文婷、高雄市第六選區立委候選人黃捷，共同在臉書上一起發出最新文宣影片，向支持者拉票。

▲民進黨4選將串連催票。（圖／湧言會提供，下圖同）

共同響應影片發布的民代有立法委員林楚茵、台北市議員林延鳳、新北市議員李宇翔、新北市議員黃淑君、新竹市議員劉彥伶、台南市議員陳皇宇、高雄市議員林志誠、黃秋媖、李雅慧、江瑞鴻、黃文益、林智鴻、張漢忠、黃飛鳳、李雨庭、台東縣議員黃治維、前新竹市議員李妍慧及前高雄市議員蔡昌達等湧言會政要。

王定宇表示，他多年來在立法院外交及國防委員會，持續替國家安全法案把關、爭取國防預算，捍衛國防自主，這次競選影片的候選人，都是有經驗的即戰力，基隆有為平民發聲、力抗權貴立委的鄭文婷，新北是國會過半最關鍵的何博文，以及高雄年輕、有理想的代表黃捷。他說，這些強棒都將是國會過半的關鍵一席，希望大家能夠集中選票支持。

最後，王定宇呼籲，這次選戰不容樂觀，他與其他3名立委候選人都是「守護國家、建設家鄉、服務人民」的最佳代表，為了讓總統當選、國會過半目標達成，這周六一定要出門投票，3張選票能堅定支持民進黨。