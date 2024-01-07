超級星期天！陳其邁陪許智傑拜票炒熱鳳山　秒變簽名會甜寫：愛你

▲高雄市長陳其邁陪同立委候選人許智傑拜票，大方在紙板上寫「愛你」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

選戰前超級星期天，高雄市長陳其邁今(7日)一早陪同民進黨立委候選人許智傑到鳳山肉豆公市場拜票、車掃，晚間民進黨團結大造勢也在鳳山舉行，陳其邁用行動炒熱鳳山，拜託選民守護認真努力會做事的人，讓許智傑留在國會，為地方爭取更多建設資源。

陳其邁上午與許智傑到鳳山肉豆公市場拜票，民進黨高雄市議員林智鴻、陳慧文也陪同出席。一行人在市場走幾步路就有民眾爭相上前合影，只見陳其邁一一跟熱情的小粉絲擊掌，貓派的他也接過民眾懷裡的寵物狗一起拍照，邊簽名也不忘拜託選民全力支持「最為鳳山做4的許智傑」，甚至不害羞地在紙板上寫「愛你」，現場彷彿小型簽名會。

▲「貓派」的陳其邁也抱狗與粉絲拍照。（圖／記者許宥孺翻攝）

掃街車隊行經鳳山鬧區，沿途看到市區交通大幅改善，包括經武路橋、自強陸橋拆除工程，鐵路地下化等建設成果，讓鳳山換然一新。不少機車騎士特地停在路邊揮手致意、拍照「捕捉野生邁邁」，經過綠園道時騎Ubike的民眾也熱情打招呼，陳其邁、許智傑也以愛心回應民眾的歡呼聲。

陳其邁在受訪中表示，相信鳳山市民都清楚，鳳山的繁榮商機，爭取交通建設，還有三井投資案都是許智傑居中協調的成果，請大家「不要讓許智傑被謠言抹黑擊倒，請大家一定要「幫認真做事努力的人加油打氣」。

▲▼高雄市長陳其邁陪同立委候選人許智傑拜票。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼支持者在車掃路線高舉支持看板。（圖／記者許宥孺翻攝）

昨晚在新北萬人造勢場助講，陳其邁用高雄經驗呼籲選民「選對人很重要，選擇不能走回頭路」。今晚陳其邁也邀請選民大家一起來鳳山的團結勝選晚會，在選前的黃金週末夜站出來，一起選對的人、走對的路，讓高雄繼續大進步。