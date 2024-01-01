「智慧、魄力、格局」　侯友宜讚趙少康：擔任副總統的證明

▲趙少康在副總統電視辯論會後召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

副總統電視辯論會今（1）日結束，國民黨總統候選人侯友宜會後在臉書上大讚副總統候選人趙少康，「智慧、魄力、格局！」這是今天趙少康在全體國人面前，展現的個人特質，也是他比其他兩名候選人，更有資格擔任副總統的證明。同時也再次向民眾黨主席柯文哲喊話，未來的政府，將會不分黨派、廣納賢才，組成聯合政府，全力推動內閣制。

侯友宜提到，當他邀請趙少康擔任副手，組成「侯康配」後，趙少康立刻宣布，依法向中廣請假，並不主持節目，以比法律更嚴格的標準，自我審視，但民進黨卻持續造謠攻擊，就跟他們不斷抹黑我太太娘家的合法資產一樣，如此低級、無良的選舉手段，令人不齒，背後的原因顯而易見，就是要轉移賴清德無法解釋的違建爭議。

侯友宜表示，今天趙少康在全國電視辯論會中，向全民宣布，正式請辭中廣董事長、董事及總經理職務，並現場簽署辭職書，以最高的標準要求自己；而在當選副總統後，也將放棄薪水及所有福利，並把副總統官邸捐作青年住宅使用、自己支付水電費用，如此清廉自守，令人敬佩。

▲趙少康在辯論會後記者會秀出中廣辭職書。（圖／記者屠惠剛攝）

「法律是道德的最低底線」，侯友宜說，他跟家人也好，趙少康也好，從過去到現在，所作所為不僅合乎國家法令，更採取最嚴格的標準自我要求，這就是他們光明磊落、負責任的展現，也是他們與賴清德跟民進黨，最大的不同。

「現在，換我代替全民，再次詢問賴清德」，侯友宜說，賴老家違建問題，未依法繳稅、未依法申報，到底什麼時候要說清楚？若連國家法律都可以無視，未來又怎麼會把人民放在心上？

最後，侯友宜說，距離總統大選只剩12天，各項民調趨勢都顯示，政黨輪替的目標，只剩下最後一哩路，侯康配一定可以完成主流民意的期待。「我承諾，未來的政府，將會不分黨派、廣納賢才，組成聯合政府，全力推動內閣制，我也會誠摯邀請民眾黨主席柯文哲一起來參與，懇請所有民眾，與侯康攜手前行，我們一定會成功，台灣一定會贏」。