蕭美琴：總統不是在選名嘴　「選對的人就是要選即戰力」

▲民進黨副總統候選人蕭美琴參與電視辯論會。（圖／公視）

記者江采蓁／綜合報導

2024副總統候選人電視辯論會1日登場，在最後的結論環節，民進黨副總統候選人蕭美琴表示，只有民進黨總統候選人賴清德跟她是國政方向最明確、改革做法最穩健，也最能因應世界局勢的變化，台灣的總統選舉不是政論節目，不是在選名嘴、誰更會吵架，選對的人就是要選即戰力、能馬上捲起袖子做事的人。

蕭美琴先是澄清，其他兩位對手都不約而同提到萊豬，但她要告訴大家，當初民進黨政府依照國際標準科學數據來制訂萊克多巴胺的最高容許量，是為了要接軌世界，過程中也做了風險管控，包括源頭管理、產地標示以及後續的稽查等，「所以對萊豬有疑慮的人都沒吃到萊豬，你們兩位有嗎？」

蕭美琴表示，也因為我們展現接軌國際的決心，所以不管是美國總統拜登任內簽下第一個貿易協定，選擇跟台灣談判；同時分別跟英國、加拿大、韓國等其他重要的貿易夥伴，也深化拓展了關係，因為他們看到台灣接軌國際、願意解決問題、克服問題的決心。

此外，蕭美琴提到，國民黨副總統候選人趙少康不斷重申「賴清德是造成台灣風險的來源」，她要跟大家說國際公認的風險來源是中國共產黨，不是台灣，不是民進黨，也不是賴清德，我們要正視這個問題，不能像鴕鳥一樣，一直在怪被害人，我們是被打壓、被孤立的，就像美國議長裴洛西訪台是為了表達跟台灣人民站在一起，既不是在挑戰現狀，更不是要去改變美國的一中政策，「這樣你們也不能接受、視為挑釁，國台辦罵誰，你們就跟著罵誰，這不是要讓台灣在世界上架該有的態度。」

蕭美琴指出，經過這兩周四場政見會、兩場辯論會，她相信大家都已經看到，三組候選人中，只有賴清德跟她是國政方向最明確、改革做法最穩健，也最能因應世界局勢的變化，也最有能力接續總統蔡英文穩健向前的路線。

蕭美琴強調，台灣的總統選舉不是政論節目，也不是在選名嘴，在選誰更會吵架，而是要選有經驗歷練能做事，能讓台灣更好的人，在快速變動的世界局勢下，領導者要帶著國家向前，不能只是逞口舌之快，用美麗的口號來治國，也不能輕易在壓力下屈服，只有冷靜不躁進、理性不挑釁，國家才能一直往前走。

蕭美琴最後感謝台灣人民對她的栽培，讓她能從幕僚到民意代表，還有外交官的洗禮，從台北到花蓮、從花蓮到華府，現在她要跟賴清德一起拚到總統府，這一路走來她看到這塊土地上有努力耕耘的人，有各自不同的需求，她也盡力去參與，希望找到更好立足的空間，請大家放心把國家交給他們，因為他們是唯一了解如何接軌世界、維持現狀，維持印太區域和平穩定與繁榮，也只有他們提出完整的國家希望工程，選對的人就是要選即戰力、能馬上捲起袖子做事的人。