批民進黨散播「五月天遭陸施壓」假消息　趙少康：五月天應該出來講

▲國民黨副總統候選人趙少康在議員徐巧芯陪同下抵達辯論會會場。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

路透去年12月28日報導，指五月天受大陸施壓表態一中，然其資料引述自台灣內部有關機構的文件及官員，國台辦則說子虛烏有，並批民進黨政治操弄。對此，國民黨副總統候選人趙少康今（1日）表示，大陸的文旅部才管歌手，國安單位連大陸怎麼分工、怎麼組織都搞不清楚；選舉到最後，民進黨常用奧步，明明是假新聞，卻透過外媒，外銷轉內銷，等國民黨執政後，一定查是誰放假消息，「五月天應該出來講」。

路透引述台灣內部安全文件，指大陸廣電總局要求五月天公開支持台灣是大陸的一部分；報導也引述2名在調查此事的台灣官員說法，他們表示，施壓五月天的「跨部門行動」是由大陸中宣部所領導，其目的是左右台灣大選，因五月天在年輕人間的影響力重大，大陸認為此舉可影響台灣年輕人的選票。

國台辦表示，路透報導引述台灣有關機構的文件，說明民進黨在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄。「希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。」

趙少康1日在副總統辯論會上表示，選舉到最後，民進黨常用奧步；「周子瑜事件」、「王立強事件」，這次又搬出五月天，明明是假新聞，透過外媒，外銷轉內銷，然後就說國安局的2個高層，「是誰？出來講啊！」如果現在不出來講，等國民黨執政後，一定把你查出來，是誰去放這個假消息。



趙少康說，經他查，大陸的文旅部才管歌手，廣電局是管演員，所以消息都錯了，國安單位連大陸怎麼分工、怎麼組織都搞不清楚。「那我當然希望五月天能出來講講話，到底有沒有？」如果有，他一定帶頭譴責大陸、帶頭譴責中共，他也覺得五月天也不應該不講話，這個時候應該勇敢地站出來，告訴大家，事實到底怎麼回事。