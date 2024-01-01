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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選戰是戰爭與和平的選擇！　趙少康：賴清德的信仰讓台灣跟著陪葬

▲▼國民黨副總統候選人趙少康參與電視辯論會。（圖／公視）

▲國民黨副總統候選人趙少康參與電視辯論會。（圖／公視）

記者崔至雲／台北報導

副總統候選人電視辯論會今（1）日登場，在最後結論階段，國民黨副總統候選人趙少康表示，「這次的選舉真的是一個戰爭與和平的選擇」，「賴清德的信仰，讓我們2300萬人都會付出殘酷的代價，我們的生命、我們的財產、我們的安全、我們子孫的未來，都跟著他一起陪葬」，選擇賴清德就是危險的開始，就是給台灣帶來非常不確定的危險。

趙少康提到，前天晚上去上《賀瓏夜夜秀》，大家都很關心兩岸的議題，而賴清德在前天也說中華民國是災難，後來下來說口誤了，中華民國憲法是災難，但他認為都是一樣的，中華民國跟中華民國憲法不是一體的兩面嗎？「我認為賴清德是台灣和平最大的威脅」，這不是他口誤，這是他的信仰，是他的價值，是他一直的主張，如果今天晚上睡一覺，明天起來，台灣漂到夏威夷跟美國本土之間，隨便你愛幹什麼都可以，但是不是啊，兩岸這麼近，大陸就在你旁邊。

趙少康指出，國民黨撤退到台灣來，跟大陸還有一點點「藕斷絲連」，藕是斷了、一點點絲還連著，但是也就是因為這一點點絲連，所以還能維護維持台海的和平。那台灣的人民這次選舉要做一個非常重要的選擇，你到底是要一刀切斷？ 還是有一點點絲連？一刀切斷當然很過癮、很痛快，但是會面臨立即而明顯的危險， 到時候美國都介入不了。

趙少康表示，蕭美琴日前遊說裴洛西到台灣來，來了以後老共演習、老共飛機天天飛越中線，船艦包圍臺灣，美國能做什麼呢？美國什麼也不能做啊。絲連是不乾脆啊，幹嘛要絲連了，一刀切不就好了嘛？但是告訴各位，這個絲連至少可以讓台灣保命幾10年甚至幾百年。

「賴清德的信仰，讓我們2300萬人都會付出殘酷的代價，我們的生命、我們的財產、我們的安全、我們子孫的未來，都跟著他一起陪葬」。趙少康喊話，你真的要看草蜢弄雞公嗎？憲法是看起來不符現實，他也承認，甚至還有點荒謬，台灣怎麼包括大陸呢？但這就是荒謬的護身符，看起來有一點不符現實，但是這就是台灣的保命符、不給老共打台灣的藉口，為什麼後來加上這個憲法的增修條文，就是這部本文在台灣可能很難實施，但是在增修條文就用來在台灣運作，所以他們是有他們的智慧的。

趙少康表示，中華民國比中華人民共和國成立得早、在世界上存活得久，所以當還是用中華民國的時候，就告訴全世界也告訴老共「我們沒有跑掉，我們比你還早，我們是中華民國，中華民國還在」。賴清德要把這種所謂內部矛盾，變成敵我矛盾嗎？你承受得了你跟大陸的敵我矛盾嗎？

「這次的選舉真的是一個戰爭與和平的選擇」，趙少康說，賴清德本來還說不是，其實就是，選擇賴清德，你認為兩岸關係會比現在好，還是比現在糟，現在已經很糟了，8年老死不相往來，選擇賴清德就是危險的開始，就是給台灣自己帶來非常不確定的危險。

另外，趙少康也說，民進黨常用奧步，包括以前的周子瑜事件、王立強事件，這次又搬出個五月天來，明明是個假新聞，透過外媒，然後外銷轉內銷，然後就說國安局的2個高層，是誰？出來講啊！若未來他們執政以後一定查出來，看是誰去放這個假消息，也希望五月天能出來講講話，到底有沒有？如果有，他一定帶頭譴責大陸、帶頭譴責中共，到底怎麼回事？五月天也不應該不講話，這個時候應該勇敢地站出來，告訴大家，事實到底怎麼回事？
 

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