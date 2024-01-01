吳欣盈辯論「召喚」柯文哲逾20遍　民進黨：令人摸不著頭緒

▲張志豪評論吳欣盈「令人摸不著頭緒」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統辯論會今（1）下午落幕，民進黨發言人張志豪會後指出，民眾黨副總統候選人吳欣盈拿錯小抄、答非所問，例如吳講述OCED國家勞工自提率時講錯數字，還稱民眾黨支持特偵組，與總統候選人柯文哲立場完全迥異，令人摸不著頭緒。民進黨總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍計算，吳會中召喚「柯主席」超過20遍，平均每6分鐘召喚一遍。

張志豪表示，吳欣盈在今天辯論會時常答非所問，在媒體提問「可否評價另外兩組候選人，並說出一項優點」，吳欣盈卻像拿錯小抄，文不對題回答稅收、綠能轉型等主張，甚至在最後還稱讚柯文哲，完全沒有回答到媒體的提問；在講述OCED國家勞工自提率講錯數字，還稱民眾黨支持特偵組，與柯文哲立場完全迥異，令人摸不著頭緒。

戴瑋姍補充，經統計，吳欣盈會中接連召喚「柯主席」超過20遍，平均每6分鐘召喚一遍，甚至脫口表示「剛剛上場結束之前我忙著稱讚主席」，全然不見吳欣盈作為一個副總統候選人的高度、主張與主體性，更加證實民眾黨就是一人威權政黨，不能忘記柯主席的諄諄教誨，還必須記得誇獎柯主席。她說，吳是柯文哲的鸚鵡。

吳欣盈在今日的政見辯論會提出對台灣未來勞保政策的看法，她表示，現在OECD國家勞工自提達到51%，因此希望台灣也可以提高勞工自提率已跟上OECD國家。不過，張志豪提醒，吳搞錯勞工自提率與年金所得替代率的差別，OECD國家的「平均強制性年金所得替代率（強制性公共年金＋強制性私人年金）」才是51.8%。

另外，吳欣盈在回應內政問題時稱，未來要重啟「特偵組」，然而，張志豪說，柯文哲過去多次反對重啟特偵組，不只在首輪電視政見發表會時稱「不贊成成立特偵組」，更表示「如果辦大官需要幾個人偵辦，等於告訴民眾，我們不是法律之前人人平等的國家」，難道吳欣盈的主張與同黨的柯文哲相反嗎？還是根本連自己黨內的政見都搞不清楚？